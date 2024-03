Controlli nel San Leonardo: fermati sull’autobus e denunciati due spacciatori

Operazione per il controllo del territorio dei Carabinieri di Parma nel quartiere S. Leonardo.

Fermati sull’autobus con 21 gr. di hashish e 15 gr. di cocaina, denunciati un 25enne ed un 34enne egiziani.

*******

Proseguono senza sosta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma coadiuvati nell’attività dalle pattuglie della Sezione Radiomobile, le attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale.

Passato al setaccio il quartiere S. Leonardo per assicurare una costante attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e garantire la percezione di sicurezza nei cittadini.

In questa ottica, le pattuglie impegnate hanno effettuato lungo via Trento e via S Leonardo, nei punti considerati più sensibili posti di controllo fissi e “volanti” finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, domenica 3 marzo, verso le ore 09.30 del mattino la Centrale Operativa inviava due autoradio della Sezione Radiomobile in via S. Leonardo in quanto un cittadino straniero riferiva di essere stato vittima di una aggressione da parte di due coinquilini.

Le pattuglie già in zona, in brevissimo tempo hanno raggiunto l’obiettivo dove era presente il cittadino straniero che aveva lamentato l’aggressione il quale, in modo concitato riferiva che nel corso di un litigio con due suoi coinquilini era stato colpito alla testa con un fornello e che gli aggressori si erano allontanati da pochissimo, fornendone la descrizione dell’abbigliamento.

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della Sezione radiomobile che si trovava in zona ha notato due stranieri, corrispondenti alla descrizione che in tutta fretta stavano salendo su di un autobus. A questo punto la pattuglia, fermava l’autobus e faceva scendere i due stranieri che venivano accompagnati in Caserma per procedere con i necessari accertamenti.

Sottoposti a perquisizione personale il 25enne veniva trovato in possesso, occultato sotto i pantaloni di un pezzo di Hashish di 21 grammi, il 34enne occultati negli slip, di 20 “buste” ovvero 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi.

Al termine dell’operazione per entrambi i fermati è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il 34 dovrà rispondere altresì di minaccia e lesioni in danno del coinquilino.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma