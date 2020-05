Corso di formazione sul COVID-19 per i dipendenti dell’Ateneo di Parma

Parma, 25 maggio 2020 – L’Università di Parma ha organizzato per i propri dipendenti un corso di formazione on line dedicato alla prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2. Il corso è erogato dal Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sulla piattaforma Elly Sicurezza.

Dopo la prima parte “Criteri di prevenzione e sicurezza per l’organizzazione del lavoro nell’emergenza SARS-CoV-2 in UniPR”, da lunedì 25 maggio sarà disponibile anche la seconda parte intitolata “Informazioni cliniche sulla malattia”.

Il corso ha per oggetto la divulgazione di tutte le informazioni relative all’attuale emergenza sanitaria COVID-19 e delle relative normative di sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori di tutte le strutture universitarie. Per accedere è necessario collegarsi qui.

Per informazioni: formazione.sicurezza@unipr.it

Al link del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Parma, in “Riapertura strutture durante l’emergenza COVID-19 – Formazione SARS-CoV-2” sono contenute le informazioni sempre aggiornate in materia di salute e sicurezza durante l’emergenza COVID-19, comprese quelle sulla formazione e informazione.