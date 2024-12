Dall’infermiere e poeta Forleo “Il vasetto dei sogni” per i bambini dei reparti pediatrici

Attendendo Santa Lucia per un augurio di una buona guarigione, quest’anno l’infermiere e poeta Giosuè Forleo ha voluto realizzare per l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” due progetti che in simbiosi possano donare un sorriso e tanta serenità. Forleo ha pensato di unire “Il vasetto dei sogni” per i bambini e “Regala un libro a un paziente il giorno di Natale” alle mamme che, con speranza, attendono la guarigione dei propri piccoli.

“Il vasetto dei sogni” è stato realizzato con la donazione di alcuni volontari (per l’acquisto dei vasetti), la Confetteria del corso di Sulmona (ha donato i confetti contenuti all’interno), Giosuè Forleo e Asia Forleo (hanno organizzato, scritto il racconto, le poesie e acquistato le decorazioni natalizie) e Valentina Ciaccio Montalto (ha acquisto le caramelle, le decorazioni e realizzato il confezionamento). I libri che verranno donati alle mamme fanno parte del progetto “Regala un libro a un paziente il giorno di Natale” raccolti grazie a un video sui social realizzato da Max Ludo, dove molti scrittori di tutta Italia e la casa editrice PAV edizioni hanno voluto partecipare con entusiasmo a questa iniziativa culturale.

“Ringrazio di cuore tutti i donatori e gli scrittori che hanno generosamente donato i propri libri ricche di storie, avventure, fantasie e poesie, nella speranza di distrarre e alleviare la sofferenza di ogni paziente e ogni mamma, nell’attesa della guarigione del proprio bambino”, ha dichiarato Giosué Forleo.

“Ogni bambino ha il diritto di crescere e sorridere alla vita, come ogni mamma ha il diritto di veder crescere il proprio figlio serenamente e in salute. Noi siamo qui con le nostre iniziative e i nostri cari libri per essere un tramite o un aiuto nella speranza di una buona guarigione e un sorriso.

Il giorno di Natale verranno donati altri libri ai pazienti della Chirurgia d’urgenza.