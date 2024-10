Decennale alluvione, Europa Verde: incontro e passeggiata lungo l’argine del Baganza

Domenica 13 ottobre, a dieci anni esatti dall’alluvione del Baganza, Europa Verde organizza un incontro-passeggiata lungo l’argine di via Montanara, per ricordare quei giorni, vedere che cosa è stato fatto, che cosa resta da fare e informare in modo obiettivo sulle conoscenze che oggi abbiamo per una corretta gestione dei corsi d’acqua.

L’appuntamento è alle ore 15.30, presso il parco di via Bramante. Apre l’incontro Linda Maggiori, scrittrice e giornalista di Faenza, con una sua testimonianza sulle alluvioni della Romagna. A seguire, Giulio Torri, geologo esperto di sicurezza idraulica, Franca Zanichelli della Società Parmense di Scienze Naturali sul ruolo della vegetazione nell’ambiente fluviale e Marco Bartoli, docente dell’Università di Parma, sull’ecologia fluviale e sui vantaggi offerti dagli elementi naturali dei corsi d’acqua.

Enrico Ottolini, consigliere comunale di Europa Verde – Verdi – Possibile dalle 16.15 guida la visita ai tratti percorribili dell’argine di via Montanara, in parte sistemato e liberato da strutture abusive ed incongrue, ma purtroppo ancora lontano dal ripristino totale stabilito dall’Autorità Distrettuale del bacino del Po a seguito dell’alluvione.

L’incontro-passeggiata si pone l’obiettivo di fare il punto sulle condizioni di sicurezza e sulle condizioni ecologiche del torrente: due aspetti che una certa informazione tossica cerca di mettere in contrapposizione e che invece costituiscono insieme la prospettiva ineludibile della riqualificazione fluviale.

Enrico Ottolini – Consigliere Comune di Parma – Gruppo Europa Verde – Verdi – Possibile