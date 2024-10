Domenica 13 ottobre “Il Cuoco e il Contadino… in tour” al Museo del Fungo Porcino di Borgotaro

Protagonista il re del sottobosco con un ricco programma che prevede laboratorio bimbi, visita guidata al Museo, tavola rotonda, show cooking e degustazioni.

Sarà dunque il Museo del Fungo Porcino di Borgotaro, che fa parte del circuito dei Musei del Cibo, a ospitare la nuova tappa del format “Il Cuoco e Il Contadino… in tour”, promosso da Confagricoltura Parma e Parma Quality Restaurants, con il patrocinio dal Comune di Parma.

Il nuovo appuntamento della rassegna che valorizza la cultura gastronomica del territorio, i suoi chef e contadini, si terrà domenica 13 ottobre con un programma dedicato alle famiglie e a tutti gli appassionati di cucina.

Il pomeriggio sarà aperto alle 15.30 da “Un Bosco tutto mio: laboratorio artistico creativo e molto naturale!” rivolto ai bimbi 5-10 anni. I piccoli partecipanti si immergeranno nel mondo incantato delle nostre montagne, attraverso la lettura ad alta voce di un libro che li condurrà con la fantasia in un magnifico bosco, ricco di alberi e di tanti elementi naturali, divertendosi a osservarli, a indovinare cosa sono, a toccarli, annusarli e infine a scegliere quelli preferiti per realizzare un proprio bosco, una piccola opera d’arte e natura, che rimarrà come ricordo dell’esperienza.

Il laboratorio è gratuito, su prenotazione alla Biblioteca di Borgotaro, tel. 0525 921722 (lun-ven 9-12 e 15 -18; sab e dom 10 -18)-email biblioteca.manara@comune.borgo-val-di-taro.pr.it.

Alla stessa ora gli adulti potranno invece partecipare alla visita guidata gratuita al museo, conoscendo così più da vicino il Porcino, il suo habitat, passando per la raccolta, l’uso in cucina e il suo racconto nella cultura.

La giornata proseguirà alle 16 con la tavola rotonda “Il Re del Sottobosco, un tesoro da valorizzare e assaporare”, moderata dalla giornalista Chiara De Carli. A parlare del Fungo Porcino, delle sue caratteristiche, tra tradizione e opportunità di promozione territoriale, saranno: Matteo Daffadà, consigliere della Regione Emilia-Romagna; Stefania Mortali, assessora al Turismo del Comune di Borgotaro; Luciano Sabini, presidente del Consorzio per la tutale dell’IGP Fungo di Borgotaro; Alessandro Cardinali, presidente della Strada del Fungo Porcino di Borgotaro e del Gal del Ducato; Danilo Carretta, responsabile produzione Borgolab; Fabio Giulianotti, chef PQR del ristorante La Vecchia Compiano.

Non mancherà infine il momento dell’assaggio con lo show cooking, alle 17.15, dello chef Giulianotti che proporrà una ricetta ricca di storia e tradizione: i Corzetti con sugo di funghi, ai quali sarà abbinato un vino della Cantina Vigna Cunial, per gustare tutto il buono del nostro territorio.

L’iniziativa “Il Cuoco e Il Contadino… in tour” è gratuita e aperta a tutti.

Info: www.museidelcibo.it – www.parmaqualityrestaurants.it – www.confagricoltura.org/parma