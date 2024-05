Domenica 26 maggio “Il Cuoco e il Contadino… in tour” al Museo del Prosciutto di Parma (Langhirano)

Continua il tour del format “Il Cuoco e Il Contadino” con la terza tappa in programma domenica 26 maggio al Museo del Prosciutto di Parma, con sede a Langhirano (ex Foro Boario, via Bocchialini, 7).

L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Parma insieme al Parma Quality Restaurants per valorizzare il legame diretto fra piccoli agricoltori e produttori locali con i ristoratori del territorio, promuovendo sostenibilità e produzioni tipiche, offrirà al pubblico un pomeriggio ricco di iniziative pensate per gli appassionati di gastronomia e per le famiglie, realizzate con il patrocinio del Comune di Parma.

Come sempre la giornata inizierà alle 15.30 con il laboratorio ludico didattico per bambini, organizzato dai Musei del Cibo, dal titolo “Bene come il sale”. Dopo aver ascoltato l’omonimo racconto, animato da sagome e teatrino, i bimbi saranno guidati in esplorazioni scientifiche, svolgendo in prima persona piccoli e divertenti esperimenti con il sale da cucina, scoprendone in questo modo curiosità e usi. (Età consigliata 5-10 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020_21). Nel frattempo, mentre i piccoli “scienziati” saranno concentrati sulla scoperta del sale, gli adulti potranno partecipare alla visita guidata gratuita al Museo.

Alle 16 spazio alla tavola rotonda “Ti racconto il Prosciutto di Parma, una storia senza tempo”, moderata dal giornalista enogastronomico Luca Bonacini. A dialogare con lui, narrando il prosciutto secondo varie angolazioni, dagli aspetti più produttivi a quelli più storici e di legame con il territorio, per arrivare al ruolo della ristorazione nel valorizzare i prodotti tipici e all’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione nel parlare di cucina, saranno: Matteo Cavalli del Consorzio Prosciutto di Parma; Nico Tamani, ristoratore PQR; Benedetto Colantuono, maestro di taglio; gli chef Martina Piccoli e Federico Vigilante, docenti di Cucina di ALMA – Scuola internazionale di Cucina Italiana; Valentina Vincetti, food blogger e conduttrice tv.

Al termine del dibattito, il pubblico potrà assistere alla particolare arte del tagliare a mano il prosciutto, con Benedetto Colantuono che per l’occasione, alle 17, affetterà al coltello un Prosciutto di Parma, messo gentilmente a disposizione dal Consorzio.

A seguire, alle 17.15 circa, i protagonisti saranno gli chef e la loro abilità nell’interpretare il prosciutto attraverso ricette creative e sfiziose, con tre diversi finger food realizzati nello show cooking che vedrà al lavoro: Nico Tamani del Ristorante Vecchia Fucina, Alessandro e Gabriela Bumbac dell’Osteria Masticabrodo e Giuseppe Gennari del Ristorante al Museo. Al loro fianco Rosalinda Cavalca dell’Associazione Italiana Sommelier che proporrà in abbinamento i vini di Monte delle Vigne.

L’iniziativa “Il Cuoco e Il Contadino… in tour” è gratuita e aperta a tutti.

(Foto Luca Rossi)

Info: www.museidelcibo.it – www.parmaqualityrestaurants.it – www.confagricoltura.org/parma

CALENDARIO IL CUOCO E IL CONTADINO… IN TOUR 2024

26 maggio – Museo del Prosciutto di Parma (Langhirano)

22 settembre – Museo del Vino (Sala Baganza)

13 ottobre – Museo del Fungo (Borgotaro)

17 novembre – Museo del Tartufo (Calestano)

1 dicembre – Museo del Culatello (Polesine)