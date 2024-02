Domenica 3 marzo si corre la Fidenza Shopping Run

Manca poco più di una settimana alla quarta edizione della Fidenza Shopping Run e cresce l’attesa per la corsa podistica competitiva, frutto del lavoro organizzativo di Parmarathon a.s.d. e del Gruppo Podistico Quadrifoglio di Salsomaggiore Terme in collaborazione con il Fidenza Shopping Park. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Fidenza e del riconoscimento del Centro Sportivo Italiano di Parma oltre a rientrare nel circuito per le corse su strada della provincia di Parma.

Domenica 3 marzo, i runner appassionati potranno recarsi presso Fidenza Shopping Park alle 8:00 per iscriversi, ritirare il pettorale e l’eventuale chip e poi scattare al via alle 9:30, orario di partenza della corsa. Il percorso si svolge su un giro unico di 8,7 chilometri e sarà convalidato da un giudice tecnico. Al termine della corsa verrà distribuito ad ogni partecipante il pacco fornito dal punto vendita Decathlon, e verranno premiati i vincitori con buoni sconto validi per acquisti da effettuare nei negozi del Fidenza Shopping Park.

Per maggiori informazioni si invita a prendere visione del regolamento sul sito del Gruppo Podistico Quadrifoglio www.gpquadrifoglio.it oppure rivolgersi su Facebook a info@parmamarathon.it

Dichiarazione del Direttore del Fidenza Shopping Park, Alberto Lapioli

“Anche quest’anno il Parco Commerciale di Fidenza celebra la Festa dello sport con la quarta edizione della Fidenza Shopping Run. Insieme al territorio, rappresentato dagli amici di Parmarathon a.s.d. e di G.P. Quadrifoglio, con questa iniziativa tanto sentita e partecipata cerchiamo di diffondere il messaggio a favore di uno stile di vita dinamico, sano e rivolto alla socialità. Correre insieme è un concentrato di positività: fa bene al fisico, all’umore e fa incontrare tanti amici. Correte insieme a noi.”