Elezioni amministrative 8-9 giugno: ventisette comuni al voto in provincia di Parma ￼

Sono ventisette i Comuni della provincia di Parma chiamati alle urne il prossimo week-end dell’8 e 9 giugno. Sessantatré le liste presentate e cinquantotto i candidati sindaco di cui quattordici donne, solo il 24%.

In tre Comuni, tutti di montagna (Albareto, Terenzo e Valmozzola), si è presentato un solo candidato.

I seggi saranno aperti sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23), in concomitanza con le elezioni Europee.

Di seguito la lista.

ALBARETO: Carlo Berni

BEDONIA: Fausto Moglia – Bedonia nel cuore; Gianpaolo Serpagli (sindaco uscente) Bedonia e le sue valli

BERCETO: Simona Acerbis – Vìvere Berceto; Helene Ianelli – Credo in Berceto; Roberto Palù – Impegno e concretezza

BORE: Diego Giusti (sindaco uscente) Legati a Bore 2.0; Giacomo Resmini – ViviAmo Bore

CALESTANO: Paolo Leporati – Noi per il futuro – Noi per Calestano; Enzo Magri – Uniti per cambiare; Francesco Peschiera (sindaco uscente) – Calestano volta pagina

COLLECCHIO: Patrizia Caselli – Viva Collecchio; Maristella Galli (sindaca uscente) – Collecchio Insieme

COLORNO: Alberto Padovani – SoteniAmo Colorno; Cristian Stocchi (sindaco uscente) – Lista Stocchi per Colorno PROGRAMMA

COMPIANO: Sabina Delnevo – Insieme per Compiano; Raffaella Delpoio – Noi per Compiano; Francesco Mariani (sindaco uscente) – Compiano, tradizione e futuro

CORNIGLIO: Giuseppe Delsante (sindaco uscente) – Continuità e Rinnovamento; Paolo Quagliaroli – Alta Val Parma Civica

FIDENZA: Andrea Cabassa – Lega, Davide Malvisi – Fidenza c’è PROGRAMMA; Luca Pollastri – Rete Civica PROGRAMMA

FORNOVO: Emanuela Grenti – Di più per Fornovo Grenti Sindaco, Alessandro Savi – Avanti Fornovo Savi Sindaco, Giovanni Vergiati – Fornovo Rinasce Vergiati Sindaco.

LANGHIRANO: Giordano Bricoli (sindaco uscente) – Langhirano Civica; Federica Di Martino – Vivere Langhirano

LESIGNANO BAGNI: Sabrina Alberini (sindaca uscente) – Civiltà del buonsenso; Andrea Borchini – Lesignano al centro

MEDESANO: Paolo Ampollini – Medesano che cambia; Giampaolo Cantoni – Gianpaolo Cantoni sindaco; Michele Giovanelli (sindaco uscente) – Medesano insieme

MONCHIO DELLE CORTI: Roberto Bruni – Futura Monchio; Claudio Riani (sindaco uscente) – Riani sindaco

MONTECHIARUGOLO: Elena Conti – Siamo Montechiarugolo; Daniele Friggeri – Noi di Montechiarugolo (sindaco uscente) PROGRAMMA

NOCETO: Fabio Fecci (sindaco uscente) – Liberi e uniti per il paese; Ermanno Zuccheri Cambiamo Noceto

POLESINE ZIBELLO: Fabio Rossi – Evviva Polesine Zibello; Massimo Spigaroli (sindaco uscente) – Radici & futuro

ROCCABIANCA: Paola Benassi – Nuovi Orizzonti; Alessandro Gattara (sindaco uscente) – Roccabianca Civica Alessandro Gattara Sindaco

SISSA TRECASALI: Lamberto Colla – Insieme per Sissa Trecasali; Igino Zanichelli – Siamo Sissa Trecasali

SORBOLO MEZZANI: Nicola Cesari (sindaco uscente) – Guarda al futuro; Roberta Gennari – Movimento per l’Alternativa; Gianni Soncini – Cambiare insieme Sorbolo Mezzani

TERENZO: Danilo Bevilacqua (sindaco uscente) – L’impegno

TIZZANO VAL PARMA: Isabella Rossi – Futuro in Comune; Giovanni Torri – Reset Tizzano; Andrea Zammarchi – Per Tizzano noi ci siamo

TORNOLO: Augusta Bruschi – Viviamo Tornolo; Renzo Lusardi (sindaco uscente) – Competenza Impegno Trasparenza

TORRILE: Alessandro Fadda (sindaco uscente) – Obiettivo Comune; Maura Zilioli – Torrile Futura

VALMOZZOLA: Claudio Alzapiedi (sindaco uscente) – Impegno comune per Valmozzola

VARSI: Giovanni Ilariuzzi – Nuovi obiettivi per Varsi; Angelo Peracchi (sindaco uscente) – Insieme per Varsi