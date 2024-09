Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare. Al via la campagna visiva di Michele De Pascale. VIDEO

Parla di futuro, dell’Emilia-Romagna che sarà, ma anche di quella che è, una terra di cui essere fieri e orgogliosi, la comunicazione visiva della campagna elettorale di Michele de Pascale candidato per il centrosinistra e civici.

Il messaggio viene veicolato attraverso lo slogan Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare.

Libera di sognare, cioè di pensare in grande, di affrontare e vincere le sfide più complesse del nostro tempo, di portare ancora più innovazione; Capace di fare perché consapevole del suo coraggio, delle sue potenzialità e delle grandi conquiste già raggiunte.

“Con questa frase – spiega Michele de Pascale – abbiamo voluto trasmettere due aspetti. Da un lato che la nostra regione e le sue comunità devono sentirsi libere di porsi obiettivi estremamente ambiziosi. Questo è vero per il tema della salute pubblica, dove vogliamo arrivare a garantire le migliori cure possibili a prescindere dal reddito; per le nostre eccellenze economiche, che valorizzeremo sempre di più; per la formazione in ambito digitale in cui l’Emilia-Romagna può diventare leader in Europa; per il contrasto al dissesto idrogeologico con opere di protezione all’avanguardia; per vincere la sfida della transizione ecologica riducendo drasticamente le emissioni climalteranti senza arretrare in competitività e giustizia sociale; per fare grandi investimenti sulle infrastrutture.

Nel contempo, in tutti questi ambiti abbiamo già dimostrato una capacità di fare che è parte integrante del dna degli emiliano-romagnoli. In un mondo in cui le campagne elettorali sono le fiere delle buone intenzioni e dei proclami, la nostra proposta nasce anche dall’orgoglio di un lavoro fatto ambizioso e molto concreto, da un’esperienza di governo e da una storia di amministrazione dell’Emilia-Romagna e anche personale, che ha dimostrato di essere capace di fare, di ascoltare, di costruire sinergie e di concretizzare le progettualità. Una proposta che vuole far compiere un ulteriore salto in avanti alla regione Emilia-Romagna con visione e concretezza”.

Si tratta di un visual che mira principalmente a fare emergere le peculiarità comunicative del candidato attraverso un ritratto fotografico in primissimo piano centrato sullo sguardo, capace di esprimere calore, empatia e positività.

Il claim di campagna Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare parla di futuro e di possibilità, ma anche di pragmatismo e competenza, mentre la silhouette della regione facilita la contestualizzazione del messaggio, rafforzando il senso di appartenenza territoriale.

I font utilizzati, prediligono minimalismo, lettura e funzionalità, ponendo l’accento su valori di inclusività e autenticità. La palette cromatica dominata dal rosso, contribuisce a trasmettere energia e passione, rinforza i toni caldi della fotografia e concorre a definire in senso emozionale e popolare la comunicazione di campagna.

La comunicazione visiva della campagna è curata da Matilde Studio e Youtrend.