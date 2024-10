Entra in libreria e ruba un portatile: denunciato un 46enne con precedenti

È riuscito a intrufolarsi all’interno dei locali di una libreria ubicata in zona ospedale e si è impossessato di un computer portatile in uso al personale. Ma i Carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente al termine di una serrata attività investigativa lo hanno individuato e denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma.

Il reato è quello di furto, per un 46enne straniero con alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

L’episodio risale alla fine del mese di settembre, quando il responsabile di una libreria si è presentato alla stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, denunciando il furto di un pc portatile in uso al personale.

L’uomo riferiva che il giorno prima, verso le 11 circa qualcuno, approfittando della sua assenza momentanea dall’ufficio, introdottosi furtivamente, era riuscito ad asportare un computer portatile.

Avviate immediatamente le indagini i militari, dopo aver acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza installato nel corridoio dal quale si accede all’attività commerciale hanno immediatamente riconosciuto l’autore: un 46enne straniero denunciato più volte per episodi analoghi.

Le telecamere hanno documentato l’intera scena, con l’uomo che entra, fruga ovunque e successivamente esce in gran fretta con il computer in mano.

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 46enne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto.