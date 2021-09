Festa del Pd di Parma dal 9-11 settembre: il programma

Il Partito Democratico cittadino di Parma organizza la festa di “Rigenerazioni. Immagina Parma Domani”.

L’appuntamento è per il giorni giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 settembre, presso il “Circolo Tre Viole Amatori Parma Rugby” in Via San Leonardo 110/A.

Saranno tre giorni di dibattiti politici, cultura e cucina, nella migliore tradizione delle feste dell’Unità.

Il programma di giovedì 9 settembre prevede, alle ore 19.15, il dibattito su “Emergenza Afghanistan: da Kabul a Parma” con Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, Daria Jacopozzi, consigliera comunale Pd Parma e Emilio Rossi, Presidente CIAC.

Alle 21.00 invece sarà la volta di “A Quale Costo? I diritti e il lavoro nel settore della logistica” con l’introduzione di Vincenzo Guida, Segretario GD Federazione di Parma e gli interventi di Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, Gabriele Giudici, segretario GD Federazione di Bergamo, Laura Bertolini, Responsabile FILT GCIL Parma, modera Alessandra Tazzi, resp. lavoro Pd Parma. Ad inizio serata verrà proiettato uno spezzone di “A quale costo? Il lato oscuro della bassa bergamasca” inchiesta sul tema realizzata dai Giovani Democratici di Bergamo.

Venerdì 10 alle ore 18.30 si terrà il dibattito “Salute e Benessere per il futuro di Parma” con gli interventi di Elio Volta, Docente Scienze Motorie Università di Parma e Coordinatore Progetto Giocampus, Icilio Dodi, Direttore Pediatria Generale e di Urgenza Ospedale Bambini “Pietro Barilla” e Mauro Berruto , Responsabile Sport Segreteria Nazionale PD (in collegamento), con il contributo di Mario De Blasi, Segreteria cittadina PD Parma e la moderazione di Beppe Negri, Vice Segretario Provinciale PD Parma.

A seguire, alle ore 21.00, seguirà “un nuovo patto sociale per il paese” con l’introduzione di Patrizia Maestri e l’intervento di Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali, intervistato da Stefano Pileri, vicedirettore Gazzetta di Parma.

Sabato 11 ore 18:30, si terrà la presentazione del libro “Il paese che vogliamo” con Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna e Paolo Nori, scrittore.

Infine, alle ore 21:00 affronteremo il tema “Parma e le sue fragilità: priorità e progetti” con gli interventi del Gruppo Consiliare Pd Parma, di Barbara Lori, Assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione E-R e Matteo Daffadà, Consigliere Regionale E-R, modera Francesco De Vanna, Segreteria cittadina PD Parma.

Tutte le sere saranno attivi il ristorante ed il servizio Bar.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

Pd Parma