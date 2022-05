Giorgia Meloni a Parma: “Priamo Bocchi è la persona giusta. Votate per quello che qui non avete mai visto: un governo di Fratelli d’Italia”

“Priamo Bocchi è la persona giusta per governare Parma”.

Lo dichiara Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, nel suo comizio di questa mattina in piazza Garibaldi. “Siamo un partito coerente, cha fa quel che dice a Parma e a Roma. State certi che Priamo Bocchi non vi tradirà. Non credete ai sondaggi. La scelta a Parma è facile: tra chi promette e non fa e chi fa quello che promette. Tra qualcosa che avete già visto, e qualcosa che non avete mai visto, ovvero Fratelli d’Italia al governo della città”.

Guarda il comizio di Giorgia Meloni!

Durante il comizio il padre di Bocchi è stato colto da un malore. Trasportato al Maggiore è stato fortunatamente dimesso nel pomeriggio.