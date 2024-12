I cittadini di Parma non si sono fatti influenzare dalle inchieste giudiziarie del 2011 finite in nulla (di Giovanni M. Jacobazzi)

Il successo alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna da parte di Pietro Vignali, primo fra gli eletti in città con quasi 8000 preferenze, ha suscitato la legittima curiosità di tanti di conoscere che fine avessero fatte le inchieste giudiziarie che nel lontano 2011 travolsero l’amministrazione comunale di Parma di cui all’epoca era sindaco.

Come spesso capita, dopo l’iniziale clamore mediatico, si perdono le tracce dei processi di cui poi si ignora l’esito.

Essendo stato coinvolto in prima persona in quanto, da comandante della polizia municipale, imputato di reati contro la Pubblica amministrazione nel filone “Green Money”, dico subito che nessuno di questi procedimenti penali si è concluso con una sentenza definitiva di condanna. Tranne dei patteggiamenti, chi ha deciso di affrontare il dibattimento ha visto chiudersi il processo con una assoluzione per non aver commesso il fatto o per sopravvenuta prescrizione (come nel mio caso).

Un esito che stride con la narrazione colpevolista che accompagnò per mesi e mesi le inchieste della Procura di Parma, caratterizzate peraltro da un grandissimo ricorso alla custodia cautelare.

In pratica, la maggior parte di chi venne coinvolto in queste inchieste ha patito una pena che di fatto non avrebbe dovuto scontare.

Quanto accaduto non può non far riflettere sulle modalità di conduzione di tali inchieste, durate anni e accompagnate da tantissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, che determinarono, come detto, la fine anticipata dell’allora amministrazione Vignali.

In mancanza, certamente non per colpa dei diretti interessati, di una “verità” processuale, non resta dunque che affidarsi al giudizio dei cittadini i quali, visti gli esiti delle elezioni, non si sono fatti influenzare da quanto accaduto.

Giovanni M. Jacobazzi, ex comandante della polizia municipale di Parma (2008-2011)