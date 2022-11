Il 21 novembre all’Università di Parma la nona Giornata della Trasparenza

Lunedi 21 novembre, a partire dalle 10, nell’Aula Magna della Sede Centrale dell’Università di Parma si terrà la nona Giornata della Trasparenza, convegno pubblico organizzato dall’Ateneo e dalle Aziende sanitarie di Parma (Azienda Ospedaliero-Universitaria, Azienda USL) per presentare le strategie intraprese con l’obiettivo di garantire trasparenza e legittimità ai procedimenti delle rispettive gestioni amministrative, anche in una prospettiva di miglioramento delle performance. Un’iniziativa che intende offrire un contributo sostanziale alla promozione della qualità e dell’etica dell’amministrazione pubblica, valori su cui le tre realtà sono impegnate a fondo.

L’edizione di quest’anno, intitolata Le sfide della trasparenza ai tempi del PNRR, sarà aperta dai saluti del Rettore Paolo Andrei, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Commissario straordinario AUSL Massimo Fabi e di Monica Cocconi, docente di Diritto amministrativo all’Università di Parma e Delegata del Rettore all’Anticorruzione e Trasparenza, che modererà i lavori. Seguiranno le relazioni di Candeloro Bellantoni, Direttore Generale dell’Ateneo (Trasparenza nell’Università ai tempi del PNRR), di Giovanni Bladelli, Direttore del Servizio interaziendale Trasparenza e Integrità per l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Il sistema trasparenza tra novità normative e mutamenti organizzativi nelle Aziende Sanitarie di Parma), di Michela Guasti, Direttrice dell’Area Giuridica del Dipartimento interaziendale Risorse Umane AUSL/AOU Parma (Area risorse umane e trasparenza), e infine di Enrico Carloni, docente di Diritto amministrativo all’Università di Perugia (Le sfide della trasparenza ai tempi del PNRR), cui saranno affidate le conclusioni.

Il tema scelto quest’anno è di strettissima attualità. Il PNRR è infatti intervenuto anche sul paradigma della trasparenza amministrativa prospettando strategie di riforma, come quella di concentrazione delle informazioni in un portale unitario e di unificazione delle tipologie di accesso al fine di produrre effetti di semplificazione, per molti non del tutto convincenti e, soprattutto, non risolutive.

La trasparenza va concepita soprattutto come funzione strategica delle amministrazioni e come istituto irrinunciabile nella costruzione dei diritti di cittadinanza. Può divenire un autentico veicolo della trasformazione dell’amministrazione in senso democratico se sarà in grado di incidere in profondità nel suo rapporto con i cittadini, attraverso un mutamento della sua cultura complessiva, delle sue dinamiche di esercizio di potere e di offerta di servizi alla persona.

La presentazione da parte di ciascuna amministrazione della propria identità, attraverso la Giornata della trasparenza, vuol rappresentare un contributo in questa direzione.

La Giornata della Trasparenza nasce dalla collaborazione che impronta i rapporti fra Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda USL nell’azione programmatica e gestionale a vantaggio della comunità degli e delle utenti dei rispettivi servizi. L’evento è oggetto di formazione obbligatoria per personale direttivo, dirigenti, componenti dell’Unità Organizzativa Anticorruzione e Trasparenza dell’Università di Parma.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming sul sito web di Ateneo www.unipr.it, collegato con link diretti anche ai siti delle due Aziende sanitarie www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it