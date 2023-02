Il 5 marzo terza edizione della Corsa podistica “Fidenza Shopping Run”

Con la terza edizione della corsa competitiva Fidenza Shopping Run, la Festa dello sport del Fidenza Shopping Park entra di diritto nel calendario degli appuntamenti dedicati ai runner. La manifestazione sportiva, che prevede un giro unico di 8,7 km, si terrà domenica 5 marzo presso il Fidenza Shopping Park di Fidenza con ritrovo per le iscrizioni alle 8:00 del mattino cui seguirà la partenza alle 9:30. La manifestazione, che vede la partecipazione di centinaia di appassionati, si svolgerà su strada e si avvale del patrocinio del Comune di Fidenza e, come per le precedenti edizioni, di una regia organizzativa collaudata composta dal Gruppo Podistico Quadrifoglio di Salsomaggiore coadiuvato da Esplora ASP, associazione culturale che promuove eventi sostenibili, in collaborazione con Fidenza Shopping Park.

Ai primi 77 classificati nelle diverse categorie, maschili e femminili, andranno premi consistenti in buoni sconto, per un valore complessivo di oltre 2.800 euro, fino a un massimo di 100 euro, per i primi classificati, utilizzare presso i negozi del Parco Commerciale di Fidenza. Il costo di iscrizione è di 10 euro con chip personale oppure il chip può essere noleggiato al costo di 3 euro più 7euro di cauzione. Il percorso è convalidato da un giudice tecnico e come per ogni competizione si raccomanda un minimo allenamento, di indossare scarpe adeguate e di fare colazione circa tre ore prima della gara, inoltre per rendere ancora più piacevole l’esperienza, finalmente all’aperto senza rigidità climatiche e restrizioni sanitarie, si consiglia di portare amici con cui condividere insieme l’esperienza sportiva. Lungo il percorso si potrà usufruire del pacco di gara con provvista di integratori messi a disposizione dal punto vendita Decathlon. Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione del regolamento disponibile sul sito del Gruppo Podistico Quadrifoglio www.gpquadrifoglio.it oppure rivolgersi a info@gpquadrifoglio.it.

La passione per il running ha conquistato anche un Paese di sedentari come l’Italia e rappresenta una svolta salutista di massa dal momento che si stima coinvolga il 51% gli italiani. È anche il segno di una nuova sensibilità green, resiliente, e meno impattante sul territorio. Correre all’aperto è diventata occasione di socialità, coltivando salute e benessere psicofisico. I runner sono un popolo variegato di “ragazzi di ogni età”. Tra i fan modelle e showgirl come Melissa Satta, cantanti come Morandi, e poi influencer, blogger, ma anche tante persone della “porta accanto”. Le manifestazioni sportive caratterizzano la vita di molti centri urbani, piccoli e grandi, dove parchi e via cittadine diventano off limit alle auto e lasciano spazio ai corridori. Così anche a Fidenza dove la dolcezza delle colline e i primi colori della Primavera saranno lo scenario di una mattina green e salutista.

Dichiarazione del direttore Alberto Lapioli

“In coerenza con lo spirito green del Parco Commerciale, che per le sue iniziative di attenzione all’ambiente ha ottenuto la certificazione LEED O+M, il Fidenza Shopping Park propone per il terzo anno in sinergia col territorio la Festa dello sport organizzata insieme agli ambasciatori del running di G.P. Quadrifoglio. La Fidenza Shopping Run è ormai un appuntamento consolidato per tutti coloro che vogliono adottare uno stile di vita sano che coniuga passione, socialità e benessere.”

Il Parco Commerciale Fidenza Shopping Park

Fidenza Shopping Park è nato nel 2008 ed è una realtà economica e commerciale di riferimento per l’area circostante anche grazie alle iniziative rivolte al territorio. Vanta ventidue negozi, di cui 15 medie superfici. Collocato in prossimità della principale arteria autostradale italiana, dispone di un ampio parcheggio con 2.550 posti auto.