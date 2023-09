Il Culatello di Zibello DOP a “Tramonto DiVino” a Ferrara

Il Culatello di Zibello DOP sarà tra i protagonisti della prossima tappa di Tramonto DiVino, il tour del gusto dell’Emilia-Romagna, dedicato a vini e cibi a qualità certificata (Dop e Igp) del territorio, che si terrà la sera di mercoledì 13 settembre a Ferrara.

Il Culatello di Zibello DOP sarà tra le eccellenze regionali DOP e IGP presenti ai banchi d’assaggio e proposto in degustazione ai foodie, turisti e curiosi in arrivo a Ferrara per la serata. I partecipanti all’evento avranno così l’opportunità di assaporare e conoscere le caratteristiche uniche di questo capolavoro della norcineria italiana, che nasce in un’area estremamente circoscritta della provincia di Parma, dove le particolari caratteristiche del territorio incontrano un saper fare antico, immutato nel tempo e tramandato da secoli e generazioni.



Romeo Gualerzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello sottolinea “Il legame tra il Culatello di Zibello DOP e il suo territorio è imprescindibile. Sono proprio le particolari caratteristiche microclimatiche della specifica area di produzione, sette comuni situati nella Bassa Parmense, insieme alla peculiare esclusività della lavorazione, eseguita ancora oggi in gran parte a mano, che lo rendono un prodotto unico. La partecipazione a Tramonto DiVino è per noi un’opportunità per far conoscere a un pubblico sempre più ampio le caratteristiche di questa DOP apprezzata in tutto il mondo. Il Culatello di Zibello DOP rappresenta un’eccellenza italiana in campo alimentare, è garantito dal Disciplinare di Produzione della DOP e tutelato costantemente dal nostro Consorzio.”

L’appuntamento per questa tappa di Tramonto DiVino è a partire dalle ore 19.30 in piazza del municipio a Ferrara.