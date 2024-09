Il M5S di Parma presenta i suoi candidati per le regionali

Il Movimento 5 Stelle è lieto di presentare i candidati che rappresenteranno la provincia di Parma alle prossime elezioni regionali, che si terranno sabato 17 e lunedì 18 novembre.

Sotto la guida del coordinatore provinciale Simone Guernelli, i seguenti cittadini, con esperienze professionali diverse e una forte connessione con il territorio, si candidano per portare avanti i valori e i principi del nostro Movimento:

•Davide Zanichelli – Ingegnere informatico e già deputato nella scorsa legislatura, Gualtieri

•Michele Larini – Impiegato, Parma

•Roberto Colla – Libero professionista, ingegnere ambientale, Fontevivo

•Rossella Schiaretti – Impiegata, Parma

•Stefania Cavazzon – Già impiegata e scrittrice, Parma

Questi candidati sono espressione della società civile e incarnano la volontà di portare avanti politiche a favore dei cittadini, per una regione più giusta e sostenibile.

I coordinatori regionali Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi hanno dichiarato: “I nostri candidati hanno a cuore i bisogni del territorio e saranno in prima linea per difendere i diritti dei cittadini e promuovere un modello di sviluppo equo e solidale. Siamo pronti a lavorare con impegno e dedizione per il bene comune.”

Firmato dai coordinatori regionali

Sen. Marco Croatti

Gabriele Lanzi