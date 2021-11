Il Mercatino da Forte dei Marmi a Parma domenica 7 novembre

Per Il Mercatino da Forte dei Marmi, quello con Parma è un appuntamento sempre molto importante, vista l’entusiastica accoglienza che la città gli riserva. E immaginiamo lo sarà ancor di più, domenica 7 novembre, dopo i tanti mesi di assenza.

Appuntamento, quindi, dalle 8.00 alle 19.00, in Strada Massimo D’Azeglio con quello che non è il solito mercato ma un evento commerciale di alta qualità in una cornice gioiosa che regala spensieratezza e l’idea di essere come in vacanza nella mitica Forte dei Marmi.

Per le proposte firmate “Originali al 200%”, tutti articoli selezionati dagli operatori del Consorzio Il Mercatino da Forte dei Marmi, da sempre impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano, quelle che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.

Pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

