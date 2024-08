Imprese a guida straniera in aumento: a Parma +6,3% nel primo semestre 2024

È in evidente aumento, alla fine del primo semestre 2024, il numero delle imprese guidate da stranieri presenti in provincia di Parma.

Secondo le analisi dell’ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia su dati Infocamere, si tratta di 5.253 unità, dato in aumento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La classifica relativa alla presenza settoriale pone al primo posto l’edilizia, con un numero di imprese guidate da stranieri pari a 1.630 unità (il 31% sul totale) e un aumento del 5,7%.

Non dissimile a quello del comparto delle costruzioni è il trend delle attività afferenti al commercio nelle quali operano, a fine giugno 2024, 1.053 aziende a guida straniera (il 20% del totale), in aumento di 54 unità, pari al 5,4%.

In crescita anche i dati relativi alle attività di alloggio e ristorazione, con 518 imprese a guida straniera e un incremento del 6,6%.

Segnate da un aumento (+5,7%) le imprese guidate da stranieri nelle attività dei servizi rivolti alle imprese, che da 801 sono passate a 847 unità, e così pure nel settore dei servizi alle persone, con il numero di imprese passate da 377 a 396.

In crescita, infine, anche il settore primario (+8,5%, con 154 unità) e il numero delle imprese a conduzione straniera nell’ambito della manifattura, con un +9,3%, che segna il passaggio da 594 a 649 unità.

Se guardiamo poi la natura giuridica delle imprese oggetto di analisi, possiamo notare che per la maggior parte sono imprese individuali, con 3.819 unità che incidono per il 72,7% sul totale delle imprese straniere della provincia parmense. Seguono poi le società di capitale con 1.153 unità che vanno a coprire il 21,9% del totale delle imprese straniere, le società di persone con 233 unità (4,4% del totale delle imprese straniere), le cooperative con 40 unità ed infine i consorzi ed altre forme per un totale di 8 unità.

Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole 3.820 imprese individuali straniere attive, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l’Albania, con 621 imprese individuali e una quota del 16,3% sul totale delle imprese a guida straniera della nostra provincia.

Seguono poi diversi Paesi Extra-UE che contano un numero rilevante di imprese individuali: Moldavia con 363 unità, Tunisia con 340, Cina con 288, Nigeria con 240, Marocco con 237 e Pakistan con 131 imprese.

Il primo paese comunitario presente in graduatoria è la Romania con 315 imprese individuali guidate da cittadini provenienti dal paese dei Carpazi.