In Piazza Ghiaia a Parma arrivano la Festa del vino e dei sapori e lo Street Food

Sabato 19 e domenica 20 Settembre degustazioni e acquisti negli stand delle cantine in compagnia di specialità gastronomiche e street food di qualità

I protagonisti di questa particolarissima Festa del Vino e dei Sapori – promossa da PromoGhiaia e organizzata da Maria lombardi Eventi – sono produttori vinicoli provenienti da varie zone dello Stivale: dalle campagne del Veneto alle colline parmensi per arrivare ai vigneti accarezzati dal mare e dal sole del Salento.

Sabato dalle 19 alle 24 e domenica dalle 9 alle 24 i Maestri del Vino italiano proporranno presso i loro stand degustazioni e acquisti; in particolare il pubblico avrà la possibilità di comprare presso l’Infopoint della manifestazione un kit degustazione composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere, grazie al quale potrà godere di una serie di assaggi gratuiti agli stand che partecipano all’evento.

Completano l’offerta della manifestazione una mostra-mercato gastronomica con diverse specialità: tartufo, formaggi ,grappe trentine, cioccolato, miele e altro ancora, ma soprattutto le proposte dello street food con gli immancabili hamburger, gli arrosticini abruzzesi e birra artigianale.

I food truck, i coloratissimi furgoncini-cucina diventati icona dello street food in tutto il mondo, saranno infatti all’opera per produrre golosità da gustare passeggiando tra un banco e l’altro oppure comodamente seduti ai tavolo degli stand. Il tutto rigorosamente preparato sul momento, in un’atmosfera in cui i gesti esperti degli operatori diventano già di per sé “spettacolo”.

Divertimento e convivialità per giovani e famiglie nel rispetto delle norme anti- Covid -19 circa il distanziamento e l’uso delle mascherine. L’organizzazione mette a disposizione del pubblico prodotti disinfettanti per le mani presso ’infopoint.

