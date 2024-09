Inaugurato Correggio500, percorso che celebra i 500 anni della cupola di San Giovanni Evangelista

Tagliato il nastro, insieme ad un folto numero di cittadini e visitatori, dell’atteso evento Correggio500.

L’inaugurazione ufficiale è arrivata al termine della prima giornata di apertura al pubblico dell’evento promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Parma e realizzato grazie al prezioso ed indispensabile sostegno di Fondazione Cariparma e della Regione Emilia Romagna.

La Comunità dell’Abbazia Benedettina di San Giovanni Evangelista ha accolto le prodigiose immagini di Lucio Rossi per dar vita ad un percorso culturale, storico, artistico di grande suggestione. Fondamentali per la realizzazione di Correggio500 sono state le collaborazioni con la Direzione Regionale del Demanio, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza, l’Università di Parma, la Fabbriceria della Cattedrale e l’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma e il supporto tecnico di Iren.

Correggio500 celebra l’opera di Antonio Allegri, di cui Parma è scrigno e custode, anche con un ricco calendario che eventi collaterali in programma fino alla fine del mese di Gennaio. Già da domenica prossima e nelle settimane successive arriveranno a Parma illustratori, storici dell’arte, giornalisti e sceneggiatori per raccontare Correggio, 500 anni dopo, nella sua patria artistica. Correggio500 si propone come un percorso culturale e artistico, come esperienza immersiva, ma vuole essere anche studio, ricerca, approfondimento anche nei confronti delle scuole e dei giovani.

All’inaugurazione, oltre al Vice Sindaco e assessore alla cultura e turismo Lorenzo Lavagetto, erano presenti l’Assessora Regionale alla Programmazione Territoriale Barbara Lori a nome della Presidenza della Regione Emilia Romagna, il Priore del Monastero Francesco La Rocca, il Presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani, Massimo Bollati della Direzione Generale del Demanio e Lucio Rossi ideatore del progetto e dell’installazione “Il cielo per un istante in terra”.

Tra le molte autorità presenti anche il Presidente della Provincia Andrea Massari, Il Direttore di UPI Cesare Azzali, il Vicario Generale della Diocesi Stefano Rosati, il direttore della Fondazione Correggio e Giuseppe Meraviglia Assessore a turismo e cultura del comune di Montechiarugolo.

Al termine dei saluti e dei discorsi inaugurali la Basilica di San Giovanni Evangelista ha accolto i visitatori che hanno potuto ammirare, accompagnati dal curatore, la suggestiva installazione nel Refettorio Maggiore e la cupola, il cui completamento, avvenuto 500 anni fa, ha dato vita all’iniziativa.

Tutte le info su Correggio500 sul sito www.parmawelcome.it i biglietti e le prenotazioni qui: https://www.ticketlandia.com/m/event/correggio500

I quasi cinque mesi del percorso di Correggio500 saranno accompagnati da decine di appuntamenti collaterali legati al tempo e all’arte di Correggio. Ci sono tanti angeli pronti a scendere dalle nuvole nella proposta dedicata ai giovani di DipingereAllegri. Sei laboratori di disegno dal vivo condotti da Monica Monachesi e Giuseppe Braghiroli si svolgeranno al PUNTO di piazza Garibaldi per seguire le orme di Correggio sviluppando tecnica e fantasia.

Il più grande esperto internazionale David Ekserdjian aprirà gli incontri con gli storici dell’arte. Con il suo perfetto italiano ed una fama mondiale in merito a dipinti e disegni del Rinascimento racconterà una passione lunga cinquant’anni per il pittore emiliano, al quale ha dedicato molti anni di studi e diverse monografie nell’abbagliante scenografia della Cattedrale.

Aldo Cazzullo offrirà un appuntamento di divulgazione, una puntata dal vivo de “Una giornata particolare”, partendo dal suo libro il Dio dei nostri padri che ripercorre le storie dal fascino millenario che, dalla Bibbia, sono state mutuate a soggetto dei grandi capolavori italiani e di Correggio.

Un’aspirante fata condurrà i sabati pomeriggio dedicati ai bambini nella Biblioteca Monumentale di San Giovanni in una caccia al tesoro tra Animali fantastici e dove trovarl. In un luogo pieno d’incanto Stefania Matteazzi li guiderà nella creazione di un personale Bestiario partendo da un foglio di carta e da una Camera Obscura: unendo natura e leggenda all’itinerario multimediale dedicato al Correggio.

Ci sarà anche Enrico Galiano, il professore più amato d’Italia, nella Biblioteca di San Giovanni per spiegare ai ragazzi quanto studiare l’arte possa sprigionare la libertà di immaginare, ed il narratore d’arte Luca Scarlini, che offrirà un’intrigante avventura tra i segreti della Badessa Giovanna e i codici nascosti nella Camera di San Paolo.

Di museologia sostenibile si parlerà con Domenico Piraina, Direttore Palazzo Reale di Milano.

Con lo storico dell’arte Tomaso Montanari si intraprenderà un volo tra la bellezza delle più suggestive cupole barocche. Correggio sarà anche protagonista di un inedito spettacolo di burattini di Patrizio Dall’Argine, in ossequio alla tradizione del teatro di figura della città di Parma. Si parlerà anche del ruolo dell’ex Monastero di San Giovanni sotto i bombardamenti dell’ultima guerra e in due autorevoli giornate di studi (con la pubblicazione delle relazioni esposte) verranno racchiusi ed esposti i recenti percorsi di studio in merito ai monasteri benedettini come antichi centri di cultura e di committenza e all’arte magnifica dei pittori che l’hanno scelta come patria artistica.

Programma

Domenica 15 settembre – Il Punto – Piazza Garibaldi ore 16,30

Disegnare ALLEGRI – UN PERGOLATO PER IMMAGINARE con Giuseppe Braghiroli e Monica Monachesi Laboratorio di disegno e stampa dedicato alla Camera di San Paolo. Il pergolato scricchiola attorno alla Camera della Badessa Giovanna, che cosa combinano lassù?

Una breve introduzione per leggere l’affresco nei suoi dettagli e poi lavorare insieme al primo Quaderno dei 500 passi.

Partecipazione gratuita materiali forniti in loco.

15 partecipanti dai 16 e 35 anni. Prenotazioni: app Parma Welcome

Venerdì 20 settembre ore 21 – Cattedrale di Parma

Lectio di David Ekserdjian, Mezzo secolo di Correggio

L’autorevole contributo di un’autorità di fama mondiale in merito alla pittura e al disegno del Rinascimento italiano, che ha scelto in particolare Correggio e Parmigianino per accompagnare il suo percorso professionale e la sua vita da cinquant’anni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Sabato 21 settembre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Centauri

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso con biglietto -solo per adulti accompagnatori – ore 15.30

Mercoledì 25 settembre – Chiesa di San Giovanni ore 21

Aldo Cazzullo

L’Italia è sempre stata il luogo in cui viene pensato il mondo, e la maniera di raffigurarlo.

Da suo ultimo saggio I nostri Padri le storie della Bibbia nell’arte italiana e nelle opere del Correggio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Sabato 19 ottobre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Sirene

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso con biglietto -solo per adulti accompagnatori – ore 15.30

Domenica 20 ottobre – Il Punto – Piazza Garibaldi ore 16.30 e 18.30

UN POSTO IN PIÙ laboratorio di disegno dedicato alla Cupola di San Giovanni Sul divano di nubi c’è molto da fare, per fare un posto in più, in un istante. Un breve gioco con le immagini per fare amicizia, leggere insieme la cupola e poi disegnare sul secondo Quaderno dei 500 passi

Partecipazione gratuita materiali forniti in loco.

15 partecipanti dai 16 ai 35 anni – Prenotazioni: app Parma Welcome

Sabato 26 Ottobre ore 18,30 Biblioteca Monastero di San Giovanni

Codice segreto: sotto il segno di Diana

Il raccontatore d’arte Luca Scarlini in uno storytelling tra i segreti della Badessa nel giardino più misterioso della storia dell’arte.

Domenica 27 Ottobre –Chiostro della Fontana Complesso San Paolo ore 11 e ore 16

L’inedito spettacolo IL PITTORE LIETO Teatro Medico Ipnotico dove si narra della prima notte nella città di Parma del pittore Antonio Allegri detto “il Correggio”. Atto unico per Teatro dei burattini con accompagnamento al pianoforte.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Mercoledì 6 novembre ore 18,30 Biblioteca Monastero di San Giovanni

Presentazione di Museologia del presente. Musei sostenibili e inclusivi si diventa

Con Domenico Piraina direttore di Palazzo Reale

Domenica 17 novembre – Il Punto – Piazza Garibaldi ore 16.30

LA FABBRICA DEL PARADISO laboratorio di disegno dedicato alla Cupola del Duomo Ma come ha fatto Correggio ad affrescare quel vortice che sale verso il Paradiso? Lo ha disegnato! Un breve gioco con le immagini per fare amicizia, leggere insieme la cupola e poi disegnare sul terzo Quaderno dei 500 passi.

Partecipazione gratuita materiali forniti in loco.

15 partecipanti dai 16 ai 35 anni – Prenotazioni: app Parma Welcome

Sabato 23 novembre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Grifoni

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso con biglietto – solo per adulti accompagnatori – ore 15.30

Domenica 24 novembre -Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari ore 11 e ore 16

L’inedito spettacolo IL PITTORE LIETO Teatro Medico Ipnotico dove si narra della prima notte nella città di Parma del pittore Antonio Allegri detto “il Correggio”. Atto unico per Teatro dei burattini con accompagnamento al pianoforte.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Domenica 1 dicembre – Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari ore 11:00 e 16:00

L’inedito spettacolo IL PITTORE LIETO di Patrizio Dall’Argine dove si narra della prima notte nella città di Parma del pittore Antonio Allegri detto “il Correggio”. Atto unico per Teatro dei burattini con accompagnamento al pianoforte.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Sabato 7 dicembre ore 16.30 – Biblioteca Monumentale San Giovanni

Enrico Galiano – Biblioteca di San Giovanni

Il professore di lettere più amato d’Italia in una giovane e necessaria Antologia di storia dell’arte

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

SPECIALE Domenica 8 dicembre

Il Punto –Piazza Garibaldi ore 16. 30

UN PERGOLATO PER GIOCARE laboratorio di disegno dedicato alla Camera di San Paolo Il pergolato scricchiola: tanti bambini giocano attorno alla Camera della Badessa Giovanna, che cosa combinano? Un breve gioco con le immagini per fare amicizia, leggere insieme la cupola e poi disegnare sul primo Quaderno dei 500 passi. Prenotazioni: app Parma Welcome

Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30- 18

Animali fantastici e dove trovarli: Draghi

Laboratorio di Bestiario per 15 artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso con biglietto – solo per adulti accompagnatori – ore 15.30

Sabato 14 dicembre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Unicorni

Laboratorio di Bestiario per 15 artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso con biglietto – solo per adulti accompagnatori – ore 15.30

Sabato 4 Gennaio – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Chimere

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso con biglietto per adulti alla mostra ore 15.30

Domenica 5 Gennaio – Il PUNTO in piazza Garibaldi

LA FABBRICA DEL PARADISO laboratorio di disegno dedicato alla Cupola del Duomo

Come ha fatto il Correggio ad affrescare il vortice che sale verso il Paradiso? Prima lo ha disegnato! Un breve gioco con le immagini per fare amicizia, leggere insieme la cupola e poi disegnare sul terzo Quaderno dei 500 passi.

Partecipazione gratuita materiali forniti in loco.

15 partecipanti dai 16 ai 35 anni – Prenotazioni: app Parma Welcome

Domenica 5 gennaio Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari ore 11 e ore 16

L’inedito spettacolo IL PITTORE LIETO di Patrizio Dall’Argine dove si narra della prima notte nella città di Parma del pittore Antonio Allegri detto “il Correggio”. Atto unico per Teatro dei burattini con accompagnamento al pianoforte.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Sabato 18 Gennaio ore 18.30 – Biblioteca Monastero San Giovanni

Lectio di Maddalena Spagnolo

Una tra le maggiori esperte del Pittor Lieto saggista e docente di Museologia e Critica Artistica e del Restauro all’Università Federico II di Napoli.

Giovedì 23 Gennaio ore 18.30 – San Giovanni Evangelista

Tu del cielo… ad ogni gente ascose, scoprirai nuove luci e nuove cose. Correggio e il cielo barocco.

Itinerario tra cupole e nuvole con Tomaso Montanari

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Giovedì 30 e venerdì 31 Gennaio – Biblioteca Monumentale di San Giovanni

Giornate di studio sulla complessa storia dei monasteri di Parma e nell’affascinante produzione di Antonio Allegri detto Il Correggio.

Programma scientifico sviluppato in collaborazione con la Fabbriceria della Cattedrale, l’Università di Parma e l’Accademia di Belle Arti di Parma.

Lunedì 27 Gennaio Giornata della Memoria ore 18.30

Visita al rifugio sotterraneo San Giovanni per il racconto del ruolo del Monastero sotto i bombardamenti con Andrea Di Betta, Presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione.