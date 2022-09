La Comunità iraniana di Parma: “Grazie al sindaco Guerra”

La comunità iraniana di Parma vuole ringraziare il Sindaco Michele Guerra, il Presidente del consiglio comunale Michele Alinovi e l’assessora Daria Jacopozzi per il loro messaggio di solidarietà per le donne e per il popolo iraniano.

Vogliamo ringraziare anche consigliere Sandro Campanini per il suo messaggio durante la seduta del consiglio comunale nella data 27 settembre.

Ringraziamo i nostri concittadini parmigiani che, con la loro presenza, durante la nostra manifestazione o i loro messaggi di solidarietà, ci hanno supportato.

Vi assicuriamo che i vostri messaggi sono già arrivati agli iraniani e siamo molto contenti di vivere in una città che da sempre è da parte dei diritti.

Ashkan Rostami

Comunità iraniana di Parma