Le Associazioni: Montanara laboratorio democratico a.p.s.con la piccola biblioteca sociale, la Biblioteca Bizzozero Cittadella Solidale, W4W a.p.s.,con il contributo del Comune di Parma, della Fondazione MonteParma e il sostegno di Coop Alleanza 3.0 presentano il 14 giugno alle ore 17 alla biblioteca Luigi Malerba,in via Mafalda di Savoia 15/A l’anteprima del Progetto “La Costituzione è viva e cresce insieme a noi”.

Si tratta di Letture Ri- Costituenti per stimolare, fra giovani e adulti, una cittadinanza attiva e consapevole.

Articoli della legge fondamentale dello Stato saranno letti a voce alta e commentati in dialogo fra diverse opinioni alla luce del momento che stiamo vivendo, per suscitare riflessioni su quale Costituzione ci serve per il futuro, valutando rischi e opportunità di eventuali cambiamenti. Al termine, all’aperto, un semplice rinfresco tricolore.

Animano il dibattito Alessio Chierici, Paolo Fabbri e diverse lettrici e lettori delle associazioni organizzatrici dell’evento.

Sarà anche distribuito un questionario inerente al tema per coinvolgere maggiormente i presenti.

Il progetto riprenderà ad avvio nuovo anno scolastico con alcune classi delle scuole superiori di Parma coordinate da Gianluca Foglia, in arte Fogliazza, che si confronteranno nella Sala del Consiglio Comunale di Parma con esperti, una sorta di Libri viventi, sulla Costituzione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.