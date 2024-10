Laboratori di quartiere, iscrizioni aperte fino al 15 ottobre

C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi, attraverso la piattaforma ParmaPartecipa, ai Laboratori di quartiere, il nuovo istituto per la partecipazione del Comune di Parma: spazi di informazione, consultazione, progettazione partecipata e collaborazione tra cittadine/i, Comune e realtà del territorio.

L’iscrizione è molto semplice: collegandosi al sito dedicato ParmaPartecipa, https://parmapartecipa.comune.parma.it/ , con FedERa (SPID CIE o CNS) è possibile selezionare il proprio quartiere e candidarsi o supportare un/a candidato/a.

È necessario avere almeno 16 anni, lavorare, studiare o essere domiciliate/i nel quartiere e, per completare l’iscrizione, devono essere inseriti nella piattaforma i supporti di almeno 25 cittadine/i domiciliate/i o residenti nel quartiere (sempre di età minima di 16 anni).

Per la nascita dei Laboratori sarà dunque fondamentale il ruolo dei supporters, che potranno sostenere anche più persone, purché del proprio quartiere, grazie a un semplice click sulla piattaforma ParmaPartecipa, dopo essersi collegati con FedERa (SPID CIE o CNS) al sito.

I supporti non saranno necessari invece per coloro che hanno fatto parte dei CCV – Consigli dei Cittadini Volontari.

Perché iscriversi ai Laboratori di Quartiere

Partecipando ai Laboratori del proprio quartiere è possibile essere sempre informati su quello che accade nel quartiere, condividere novità e aprire un confronto con gli/le altri/e abitanti, approfondendo temi di interesse per il quartiere e elaborare proposte e progetti anche per la città. Ma non solo, i Laboratori di Quartiere permettono di attivare collaborazioni con altre realtà del territorio e con l’Amministrazione per la cura dei beni comuni.

Tutte/i coloro che vorranno essere informate/i sulle attività dei singoli Laboratori potranno entrare nella piattaforma ParmaPartecipa e vedere i report degli incontri, le date e l’ordine del giorno delle riunioni cui poter partecipare (come cittadina/o, osservatore o come associazione) e le progettualità attivate.

Hai bisogno di aiuto per iscriverti?

Nel caso si abbia bisogno di aiuto per completare le operazioni di iscrizione o supporto di candidati è possibile rivolgersi ai punti di Digitale Facile Parma: Struttura Comprensoriale ANCESCAO APS di Parma, via Milano n. 30; aperto il lunedì dalle 13 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 14. Comitato Anziani Parma Centro, Piazzale Allende Salvador n. 1, aperto il lunedì dalle 9 alle 14 e il martedì dalle 13 alle 18. Direzionale Uffici Comunali, Largo Torello de Strada, 11/a, aperto lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 17:30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Biblioteca Civica, v.lo S. Maria n. 5, aperta il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; il giovedì dalle 15 alle 17. CIAC, Via Primo Bandini n. 6, aperto il martedì dalle 8:30 alle 13:30 e il venerdì dalle 14 alle 19. Sefora Srl Impresa Sociale Anfass, Via Casaburi 15, aperta il lunedì dalle 9:30 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 16:30; il giovedì dalle 9:30 alle 13:30. Auser Parma, Via La Spezia, 156, aperto il martedì e il giovedì dalle 8:15 alle 13:15.

L’accesso ai punti Digitale Facile Parma è libero, ma è possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 0521218700 oppure tramite questo link https://affluences.com/digitale-facile-parma .