Laboratorio Energie Educative Didattiche: a settembre tornano attivi tutti i servizi

A settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, torna a pieno regime l’attività di LED – Laboratorio Energie Educative Didattiche, un innovativo centro di consulenza e orientamento che promuove progetti educativi destinato a bambine e bambini, ragazzi e ragazze nella fascia d’età 0-18 anni.

Riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, LED offre servizi gratuiti di orientamento, contrasto all’abbandono scolastico per studentesse e studenti, famiglie e docenti e iniziative formative per insegnanti, educatori, educatrici e genitori.

Il Centro del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale rappresenta un luogo di incontro per le pratiche educative e di progettazione condivisa, coinvolgendo l’intera comunità educante: scuole, enti, università, servizi sanitari, terzo settore e realtà produttive e imprenditoriali. Attraverso il LED il Comune di Parma investe concretamente nella crescita del sistema educativo e formativo della città, per formare cittadine e cittadini del futuro consapevoli.

“LED rappresenta un elemento di innovazione e progettazione importante per i servizi educativi del Comune di Parma – ha dichiarato Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi – Nella visione del settore infatti i servizi a supporto del percorso scolastico rappresentano un collante fra scuola, socialità, inclusione e partecipazione, nell’ottica di percorsi educativi che coinvolgano bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, personale educativo e – in generale – tutti i contesti formativi di riferimento. La scuola è uno spazio democratico di accesso alla conoscenza, ma anche e soprattutto alla crescita in qualità di persone e in questo senso le attività di orientamento e di contrasto all’abbandono, anche personalizzate, di inclusione, di integrazione per i ragazzi di recente arrivo in Italia sono essenziali. A fianco dei servizi per i ragazzi poi si collocano i percorsi di formazione e aggiornamento del personale educativo, per dare un supporto concreto alle sfide che la scuola oggi deve affrontare ogni giorno e per sostenere l’idea di una comunità educante in cui nessuno rischi di sentirsi isolato nel difficile lavoro quotidiano”.

Negli spazi di LED di via Milano vengono erogati gratuitamente servizi, consulenze, attività formative e laboratoriali per contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione, diffondere metodologie e strumenti educativi. Il LED realizza azioni destinate a bambine e bambini, ragazze e ragazzi nella fascia tra 0 e 18 anni e anche attività per insegnanti, educatori ed educatrici e genitori.

Fascia d’età da 0 a 6 anni

Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT)

Tra le azioni destinate alla fascia 0-6 anni, LED sostiene il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), uno strumento di raccordo tra servizi per la prima infanzia all’interno del sistema educativo territoriale della provincia di Parma e in continuo dialogo con i Coordinamenti delle Province della Regione Emilia-Romagna. Il CPT ha come obiettivi principali assicurare coerenza e continuità agli interventi educativi e garantire rapporti stabili tra l’ambito scolastico e l’area amministrativo-gestionale, nell’ottica di promozione di una cultura dell’infanzia che coinvolga l’intero territorio di riferimento (provincia di Parma).

Tra le funzioni principali del Coordinamento rientrano la promozione di ricerca e sperimentazione, la valorizzazione del sistema integrato dei servizi educativi 0-6, la formazione dei coordinatori pedagogici, lo scambio di esperienze e di progettualità, l’implementazione del percorso di valutazione della qualità.

Fascia d’età da 6 a 18 anni

Sportello di orientamento

Lo sportello di orientamento è un servizio di consulenza individuale rivolto a ragazze e ragazzi, aiuta a comprendere i propri interessi e talenti, ad affrontare con consapevolezza le fasi di passaggio formativo e supportarli, in particolare, nella scelta della scuola al termine del primo ciclo della scuola secondaria. Nell’anno scolastico appena concluso lo sportello di orientamento ha accolto oltre trecento ragazze e ragazzi e ha condotto laboratori di orientamento in tutte le classi di scuola secondaria di I grado della città.

Lo sportello, inoltre, interviene per riorientare chi vuole cambiare percorso nel biennio delle Scuole superiori, sostenendo studentesse e studenti nella costruzione di un nuovo progetto formativo.

Il servizio nasce dall’esperienza di Orientamente, un progetto nato nel 2016 dalla rete delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Parma per condividere e implementare un modello condiviso di orientamento ( www.orientamente.info ).

Lo sportello di orientamento ha sede in Via Milano 34/a, negli spazi del LED, ed è aperto nei pomeriggi di martedì e giovedì; è fortemente consigliato prenotare l’appuntamento via telefono (0521218468) o e-mail orientamente@comune.parma.it.

Percorsi personalizzati per studenti a rischio di abbandono scolastico

LED realizza interventi di supporto ad alunne e alunni in difficoltà e a rischio di abbandono scolastico, con percorsi personalizzati, laboratori ed esperienze concordati con la scuola e in rete con i servizi del territorio. Nell’anno scolastico appena concluso il centro, grazie alle segnalazioni delle scuole, ha preso in carico oltre ottanta situazioni di ritiro scolastico conclamate.

LED interviene anche in situazioni a rischio di abbandono che riguardano alunne e alunni con una frequenza fortemente discontinua, che manifestano difficoltà e sofferenza a vivere nel contesto scuola, nelle relazioni con gli adulti educanti, nel rispetto delle regole, oppure che mostrano demotivazione nello studio e sono andati incontro a insuccessi. Sono quasi duecento le situazioni in cui il centro è intervenuto nell’anno scolastico 2023-24 e per i quali sono stati programmati interventi educativi, laboratori ed esperienze formative in contesti non formali.

Sportello Scuola

LED coordina lo Sportello Scuola, un servizio informativo di supporto per l’inserimento scolastico e sociale di alunne e alunni di recente immigrazione della scuola primaria e secondaria di primo grado, aiutandoli nell’orientamento della scelta della scuola e supportandoli nell’inserimento.

Attraverso lo Sportello Scuola vengono sviluppati servizi in ambito di intercultura: azioni di accoglienza, consulenza e formazione sulle tematiche dell’inclusione relative a minori con background migratorio, attivando se necessario la figura del mediatore interculturale; supporto per attività come le iscrizioni a scuola, il trasporto e la mensa; organizzazione di corsi di italiano, il servizio di mediazione interculturale.

Nel 2023 lo Sportello Scuola ha accolto e orientato 124 tra studentesse e studenti appena arrivati in Italia, orientandoli alla scelta e all’inserimento a scuola, dai servizi per l’infanzia fino alle scuole superiori.

Lo sportello scuola ha sede in Via Milano 34/a, negli spazi del LED, ed è aperto tutti i martedì, mercoledì e mercoledì; è fortemente consigliato prenotare l’appuntamento via telefono via telefono (0521218468) o e-mail sportelloscuola@comune.parma.it

Laboratori

LED fonda le proprie proposte educative su un modello di Experiential Learning, ovvero di apprendimento esperienziale e, per questo, particolare attenzione è rivolta ai laboratori. LED coordina progetti gratuiti dedicati alla promozione della cittadinanza attiva, della legalità, della creatività e del protagonismo giovanile, dell’educazione alle differenze, del contrasto agli stereotipi di genere, rivolti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di ogni ordine e grado. Tra questi alcuni esempi come “Attiva la cittadinanza” e “ConCittadini con Legalità”, “Teniamoci in conTatto: Educare alle Differenze”.

Il centro promuove anche laboratori per aiutare ragazze e ragazzi a fare i compiti, con la guida di insegnanti della propria scuola o di educatori, e realizza laboratori esperienziali per aiutare i giovani e le giovani a orientarsi a scoprire il loro talenti, a ritrovare la motivazione allo studio, evitare la dispersione scolastica e promuovere il benessere a scuola.

LED organizza laboratori Linguistici nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia, Laboratori Creativi per sviluppare competenze emotive e affettive, Laboratori del Ben–Essere, scolastici ed extrascolastici, per promuovere salute psicofisica, sani stili di vita, sostenibilità ambientale e, infine, Laboratori STEAM per avvicinare i giovani e, in particolare, le giovani alle discipline scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche con un approccio interdisciplinare e coinvolgente.

Formazione e proposte educative



Attività di formazione

LED organizza incontri di aggiornamento e di formazione per insegnanti, educatori ed educatrici, psicologhe e psicologi, pedagogiste e pedagogisti, counselor, famiglie su tematiche trasversali, come fasi evolutive e di sviluppo, apprendimento, inclusione, intercultura e multiculturalità, educazione alimentare, orientamento, pari opportunità.

Nell’anno scolastico 2023-2024 sono stati organizzati 12 tra seminari, workshop e webinar.

Progetti in Comune

LED realizza “progetti in Comune”, un catalogo digitale di proposte educative da 0 a 18 anni rivolto alle scuole: si tratta di uno strumento di facile consultazione che raccoglie molte opportunità formative e laboratoriali per i Nidi, le Scuole d’infanzia, le primarie e le secondarie di primo e secondo grado. Le proposte progettuali sono in gran parte organizzate dai vari Settori e Servizi del Comune di Parma riguardano diverse aree tematiche: pari opportunità e diritti, orientamento e competenze, arte e linguaggi creativi, emozioni e relazioni, ambiente e sostenibilità, cittadinanza e memoria, scienza e tecnologia, sport e benessere, alimentazione e salute

Info e contatti

LED – Laboratorio Energie Educative Didattiche è in via Milano 34/a.

Telefono 0521.218468

E-mail: ledparma@comune.parma.it