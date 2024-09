L’ottobre fidentino parte col botto: spettacoli pirotecnici in piazza Garibaldi, sabato 28

Piazza Garibaldi trasformata in un grande teatro all’aperto, con il Palazzo Municipale a fare da magnifica quinta allo spettacolo pirotecnico e musicale scelto per aprire l’Ottobre Fidentino 2024.

Sabato 28 settembre, alle 22, il Comune di Fidenza darà il via all’oramai tradizionale rassegna autunnale con uno “spettacolo di fuoco, luce e musica” che è insieme un richiamo alla tradizione pirica italiana e una innovazione per la città borghigiana.

Il tutto a cura dei pluripremiati artisti dei fuochi di Pyroitaly, azienda di Cavriago con una lunga storia alle spalle. “Avevamo il desiderio di fare qualcosa di nuovo che potesse suscitare emozione e meraviglia – spiega il sindaco Davide Malvisi -. Allo stesso tempo volevamo rendere solenne l’avvio dell’Ottobre fidentino, che è molto atteso dalla nostra comunità per la festa di San Donnino e per un cartellone di eventi ricco e interessante. La città è pienamente coinvolta nelle iniziative in programma e meritava un momento condiviso di gioia che ci riportasse tutti all’infanzia”.

E Piazza Garibaldi, location dello spettacolo pirotecnico, festeggia un importante anniversario.

“Ricorrono i 20 anni dal progetto di riqualificazione della piazza – aggiunge il sindaco – che fu tra le illuminate iniziative di Massimo Tedeschi, grande sindaco di Fidenza che ci ha purtroppo lasciato pochi mesi fa. L’apertura dell’Ottobre Fidentino sarà anche l’occasione per ricordarlo”.

“Tutte le iniziative legate all’Ottobre Fidentino – dice l‘assessora alla Cultura e alla Valorizzazione del Centro Storico Maria Pia Bariggi – hanno un grande filo conduttore: la partecipazione. Tradizionalmente la comunità borghigiana è coinvolta nella organizzazione e nella realizzazione di un numero enorme di eventi. Sono molto orgogliosa del fatto che il nostro San Donnino sia riuscito a entrare nell’agenda di tante persone non fidentine. Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 80 mila visitatori da fuori città, certificati da una ricerca Vodafone business analytics”.