Martedì 2 giugno ripartono i mercatini settimanali in Piazza Garibaldi

Con immensa gioia Bi&Bi Eventi comunica a tutti i parmigiani la possibilità di tornare in Piazza Ghiaia con gli appuntamenti dei mercatini settimanali. Da anni, questi appuntamenti settimanali di Bi&Bi in Ghiaia sono diventati un punto di riferimento per lo shopping e la socialità per migliaia di parmigiani. La ripresa delle attività è anche un grande segnale positivo per gli espositori, entusiasti di poter tornare a lavorare.

La ripresa dei mercati è fissata per martedì 2 giugno, con il Mercato di antiquariato e vintage e, a seguire, venerdì 5 giugno con la Fiera dell’artigianato e tutto ciò che è mercatino. Gli appuntamenti ritornano con la formula classica tanto amata dai cittadini di Parma

• Il Mercatino di antiquariato e vintage è presente tutti i martedì dalle 9 alle 19.

• La Fiera dell’artigianato e tutto ciò che è mercatino è presente tutti i venerdì dalle 9 alle 19.

Bi&Bi Eventi riporterà i propri mercati in Piazza Ghiaia rispettando con estremo scrupolo il disciplinare disposto dal Comune di Parma e dal sindaco Federico Pizzarotti in materia.