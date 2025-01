Mobilità sostenibile: Parma aderisce al progetto “Bici in Comune”

Il Comune di Parma aderisce al progetto nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e ANCI. L’iniziativa mira a incentivare la mobilità ciclistica come elemento fondamentale per uno stile di vita sano e per una mobilità urbana sostenibile, oltre a valorizzare il cicloturismo nei territori italiani.

La candidatura presentata dal Comune di Parma, in collaborazione con Infomobility, prevede tre linee di intervento:

· Valorizzazione del network ciclabile: Potenziamento dei percorsi ciclabili e digitalizzazione dei tracciati per promuovere la mobilità ciclabile e il turismo sostenibile.

· Riqualificazione della “Cicletteria” presso la stazione: grazie alla collaborazione con la società partecipata Infomobility S.p.A., sarà riqualificato uno spazio di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, destinato a diventare un punto strategico per l’intermodalità cittadina.

· Organizzazione di eventi sportivi: Sostegno alla seconda edizione de “L’Etape Parma by Tour de France”, un evento sportivo di rilevanza internazionale, volto a promuovere l’uso della bicicletta e il cicloturismo.

“Con questa partecipazione aspiriamo a rafforzare la nostra vocazione territoriale verso l’attrattività e l’ accoglienza ad un turismo ciclabile in senso contemporaneo. I nostri percorsi sono già piacevolmente pianeggianti e coinvolgenti con i loro paesaggi, le bellezze storico artistiche e le eccellenze delle tappe gastronomiche: l’obiettivo è quello di realizzarne una mappatura digitalizzata e ed farli riconoscere anche come sede di importanti eventi sportivo-turistici che possano incentivarne la loro scoperta e fruizione ad un pubblico sempre più ampio” commenta Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo.

“Partecipare al progetto ‘Bici in Comune’ rappresenta un ulteriore passo avanti per consolidare l’impegno della nostra città verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Attraverso la valorizzazione del cicloturismo e il miglioramento delle infrastrutture ciclabili, vogliamo rendere Parma un esempio virtuoso a livello nazionale ed europeo” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità. “Siamo impegnati in un potenziamento della mobilità dolce, e, anche grazie ai fondi PNRR, abbiamo dato il via a diversi interventi che porteranno la creazione di oltre 10km di nuove piste ciclabili in tutta la città, anche a completamento, estensione e collegamento dei percorsi già esistenti”.

L’adesione al progetto si inserisce nel quadro delle politiche di mobilità sostenibile già intraprese dal Comune di Parma, tra cui l’estensione delle infrastrutture ciclabili, il potenziamento dei mezzi pubblici e l’incremento della sicurezza stradale. L’esito positivo della candidatura porterà ad un finanziamento di oltre 100 mila euro, che verranno investiti per rendere la città sempre più vivibile e a misura di persona.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale del progetto: https://www.sportesalute.eu/bicincomune.html