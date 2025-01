“Nascere a Vaio”, nuovi incontri per i futuri genitori: primo appuntamento il 15 gennaio

Riprendono gli incontri per futuri genitori “Nascere a Vaio”, organizzati dall’unità operativa di Ostetricia e ginecologia con l’obiettivo di far conoscere il Punto nascita dell’ospedale di Vaio dell’Azienda Usl.

Il primo appuntamento dell’edizione 2025 è il 15 gennaio, dalle 17 alle 19 nell’aula A al primo piano del corpo N dell’ospedale fidentino. I professionisti dell’Azienda Usl coinvolti nel percorso nascita – ostetriche dell’ospedale e dei consultori; pediatri dell’unità operativa di Pediatria di Vaio; psicologi dell’unità operativa di Psicologia clinica – presentano alle future mamme e papà le opportunità offerte, come ad esempio la possibilità di partorire in acqua e sono a disposizione per rispondere alle domande sul parto e sulla permanenza in ospedale. L’iniziativa è anche occasione per visitare i locali dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia: dalle sale parto alle stanze di degenza, fino alla nursery.

“Dopo il significativo gradimento registrato nel 2024, con un centinaio di persone presenti per ciascuno dei 5 incontri organizzati cui hanno partecipato non solo futuri genitori ma anche futuri nonni, abbiamo ritenuto utile riproporre l’iniziativa – commenta Lorenzo Barusi, direttore dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Vaio – L’edizione 2025 di “Nascere a Vaio” propone 6 appuntamenti nel corso dell’anno, per consentire la più ampia adesione. E’ un’occasione per far conoscere le opportunità offerte dal Punto nascita dell’Ausl, dove, nel 2024, sono nati 801 bimbi, dato in linea con il 2023, quando le nascite sono state 807”.

Questo il calendario degli incontri del 2025: 15 gennaio, 12 marzo, 14 maggio, 16 luglio, il 17 settembre, il 12 dicembre. L’appuntamento è sempre dalle 17 alle 19, in aula A, primo piano corpo N dell’ospedale di Vaio.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0524.515244 e consultare la sezione dedicata al Punto nascita dell’ospedale di Vaio nel sito www.ausl.pr.it