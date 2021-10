“Ottobre rosa a Torrile” dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Torrile celebra l’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con due iniziative legate entrambe ad un importante scopo benefico: quello di consentire la raccolta fondi con la quale finanziare l’acquisto di un software che renderà possibile l’esecuzione della Cesm, una mammografia digitale con mezzo di contrasto per il Centro senologico dell’ospedale Maggiore di Parma.

La prima iniziativa è la mostra fotografica “#Dinfinito Anime, musica, parole e poi…” che sarà inaugurata sabato 16 ottobre alle 17 in municipio (strada Primo Maggio, San Polo) e sarà poi visitabile sino al 31 ottobre dal lunedì al giovedì (8.30-13) e martedì e giovedì (anche 14.30-17) con green pass e prenotazioni obbligatorie al numero 0521 812952 (ingresso ad offerta).

La mostra fotografica, a cura dell’associazione “La Doppia Elica” – è un viaggio interiore nell’anima ferita, che cerca, trova e ritrova la bellezza nello sguardo altrui, negli occhi di altre anime ferite. Un viaggio in cui si scopre, forse per la prima volta, l’importanza di vivere, non di sopravvivere. Un viaggio nelle emozioni forti, contrastanti, sfuggenti e complesse. Un viaggio per ritrovare un tempo significativo, un tempo lento da assaporare e da vivere. A farsi fotografare donne “coraggiose”, che hanno deciso di mostrare l’anima attraverso lo sguardo. Chi visiterà la mostra sarà condotto all’interno di un mondo fatto di pazienza, di attesa, di sospensione e di vita ritrovata. Tra gli scatti in esposizione anche quello che ritrae Laura Bresciani, cittadina torrilese scomparsa nel 2019 a soli 38 anni.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 24 ottobre alle 18 nella sala Peppino Impastato di piazza Pertini a San Polo con il video reading musicale “Occhi grandi” di “ZonaFranca” per la regia di Franca Tragni e Giulia Canali con musiche di Patrizia Mattioli e video di Lorenzo Bresolin.

La performance prevede la proiezione del video “Occhi grandi” al termine del quale le attrici dell’associazione leggeranno brani accompagnate dalle musiche originali, eseguite dal vivo, di Patrizia Mattioli. (Green pass obbligatorio; prenotazione al numero 0521 812952 e WhatsApp al numero 366 6006956).

“Torrile è al fianco di tutte le donne – commentano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora alla Cultura e alle Pari opportunità Lucia Frasanni –. La partecipazione all’Ottobre rosa conferma l’impegno della nostra amministrazione comunale che, con queste due iniziative, vuole contribuire alla raccolta fondi per essere vicina a tutte le donne che devono affrontare un percorso di malattia e di cura”.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, il municipio a San Polo sarà illuminato di rosa, il colore simbolo della lotta e prevenzione al tumore al seno.