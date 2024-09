Presentazione del libro “L’estate dei morti” di Giuliano Pasini

Venerdì 12 settembre alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli in via Farini 17 a Parma, si terrà la presentazione del nuovo libro di Giuliano Pasini, affermato autore di thriller, emiliano ma residente a Treviso.

Ad accompagnarlo nella presentazione, il “Roberto Serra Trio”, composto da musicisti piuttosto conosciuti in zona: Alberto Padovani, voce e chitarra acustica; Diego Baruffini, chitarra elettrica; Enrico Fava, pianoforte.

Quando è in zona, l’autore li convoca e loro si fanno trovare pronti!

Ingresso libero.

“L’estate dei morti”, di Giuliano Pasini (PIEMME, 2024)

Sibilla è annegata nel pozzone, uno stagno limaccioso in mezzo al bosco, durante l’estate dei morti del 1984. Assieme a lei c’era Luce, la sua migliore amica, che ha sempre spergiurato di non essere mai entrata in acqua. Anche se era fradicia, quando l’hanno trovata sulla riva, sconvolta. Vent’anni dopo, nello stesso periodo dell’anno, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, due uomini vengono brutalmente uccisi in un casale abbandonato. A segnalare il delitto e guidare il rinvenimento dei cadaveri – con una chiamata al commissariato di Case Rosse – è una ragazza che si presenta alla polizia proprio con il nome di Sibilla. E il casale in cui si è consumata la strage è quello in cui aveva abitato Luce che, nel frattempo, sembra essere sparita da anni, senza lasciare traccia. Toccherà al commissario Roberto Serra e all’agente Rubina Tonelli cercare di risolvere un caso che coinvolge vivi e morti, riprendendo il triste epilogo di una tragedia dimenticata. Per trovare l’assassino, dovranno accettare di entrare nel fitto del bosco e incontrare la Borda e le altre creature che ne custodiscono i segreti. Giuliano Pasini affonda le mani nella tradizione emiliana e architetta un thriller psicologico mozzafiato, che evoca le paure più nascoste di tutti noi. Un romanzo che infine ricorda, pur chiamando in causa forze apparentemente sovrannaturali, come il vero, unico mostro che abita la Terra sia l’uomo.