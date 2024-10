Record di presense per il CAP a Fazi 2024

Il Consorzio Agrario di Parma ha preso parte a FAZI 2024 la fiera agricola zootecnica di Montichiari nel bresciano giunta quest’anno alla 96 esima edizione della sua storia di successi. Ed un successo di presenze e rinnovato interesse l’ha riscosso anche il CAP di Parma che, confermando la propria presenza alla manifestazione lombarda che richiama tutte le migliori e performanti esperienze del settore, ha avuto l’opportunità di presentare ai numerosissimi interessati, soci e clienti alcune tra le molteplici attività del Consorzio caratterizzate da esperienze proficue integrate dall’impiego di tecnologie all’insegna della sostenibilità.

Tra queste, in collaborazione con i partner finlandesi e tedeschi Pellon e Siloking, si evidenziano i sistemi automatizzati per l’alimentazione delle bovine in stalla e il carro miscelatore che consento una gestione virtuosa e sostenibile delle proprie stalle nella zootecnica attuale che tiene conto del benessere animale. Il presidente del Consorzio Agrario di Parma Giorgio Grenzi e il direttore generale Roberto Maddè , coadiuvati a FAZI 2024 da un nutrito staff di esperti consortili , hanno sottolineato come “ sia oggi fondamentale per il CAP essere presenti e attivi a questo evento periodico con le proprie proposte in una fase storica in cui il binomio agricoltura/zootecniche non può prescindere dall’introduzione delle più innovative soluzioni adottabili nella propria attività di impresa e di lavoro quotidiano”.