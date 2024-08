Riqualificazione Oltretorrente: un nuovo progetto di coesione territoriale

Proseguono le attività del Comune per la riqualificazione del quartiere Oltretorrente. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un finanziamento di 177 mila euro per un progetto di coesione territoriale, che porterà al quartiere attività per la prevenzione del disagio giovanile, potenziamento dell’illuminazione pubblica, nuovi giochi bimbi e aumento della videosorveglianza per i commercianti.

Gli interventi contenuti nel progetto, che prenderanno il via nelle prossime settimane, sono stati elaborati in base alle necessità del Quartiere e condivisi con i vari settori comunali coinvolti quali Polizia Locale, Lavori Pubblici, Attività Economiche, Sport e Giovani. Più nel dettaglio, puntano sulla prevenzione del disagio giovanile, tramite il servizio dell’Educativa di strada, intercettando gruppi di preadolescenti e adolescenti che si incontrano in luoghi di aggregazione nelle zone di via D’Azeglio, piazzale Bertozzi e piazzale Inzani, con particolare attenzione ai ragazzi con difficoltà relazionali o comportamenti devianti.

A questo si aggiunge il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi del quartiere attraverso un’azione di mediazione sociale, favorendo l’accoglienza e l’integrazione. Si prevede l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza per coprire punti sensibili e critici e monitorare fenomeni di degrado urbano e attività illecite, estendendo il sistema di sicurezza esistente.

Inoltre, la riqualificazione urbana comprende interventi sull’illuminazione stradale in via D’Azeglio, miglioramento della raccolta dei rifiuti e l’installazione di giochi per bambini per animare lo spazio di Piazzale Matteotti.

“Il progetto di sicurezza urbana integrato dedicato quest’anno al quartiere Oltretorrente rappresenta il segno tangibile dell’impegno della Giunta nel mettere a sistema azioni e finanziamenti, non solo comunali, utili a rafforzare la sicurezza di prossimità. Grazie a questo importante finanziamento renderemo l’Oltretorrente più tranquillo e vivibile, consolidando quei presidi sociali che rafforzano la coesione del quartiere – commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità – Con i mediatori sociali, gli Street Tutor nelle aree commerciali, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, i nuovi giochi in Piazzale Matteotti e nuovi impianti di videosorveglianza risponderemo alle richieste di commercianti, cittadini e associazioni che chiedono semplicemente cura, attenzione, accompagnamento di quei processi che spontaneamente già sorgono in quel quartiere: penso all’importante lavoro di Villa Ester, al nuovo progetto di edicola sociale promosso dal CIAC ma anche alla funzione positiva che svolge OltreLab in Piazzale Bertozzi. Ringrazio la Polizia Locale, il Comandante e tutti gli uffici per questo importante lavoro di coordinamento intersettoriale”.