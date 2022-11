Ritrovato a Parma 38enne scomparso da Napoli: lo riconosce una barista che aveva guardato “Chi l’ha visto?”

La Polizia di Stato ha rintracciato ieri, un 38 enne napoletano allontanatosi da Napoli lo scorso 20 novembre.

Nel dettaglio le volanti delle Questura sono intervenute ieri pomeriggio in un bar nella periferia est di Parma in quanto un’impiegata dell’attività commerciale , aveva riferito all’operatore 113, che all’interno del bar era presente un uomo che aveva riconosciuto conosciuto come una persona scomparsa da Napoli e segnalata nella trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” andata in onda su Rai3 lo scorso 23 Novembre .

Le volanti immediatamente giunte sul posto hanno preso contatti con la richiedente che ha riferito che da circa 10 giorni, il bar era frequentato nelle ore pomeridiane da un uomo , di circa 40 anni, che corrispondeva perfettamente alle descrizioni fisiche e alle foto divulgate dal programma della Rai.

Anche ieri pomeriggio l’uomo si è presentato al bar e dopo essersi trattenuto per circa una ventina di minuti, si è allontanato. Anche in questa occasione l’uomo non è passato inosservato ed è stato riconosciuto da un cliente del bar dopo l’appello lanciato dalla sorella alla trasmissione di rai 3 “Chi l’ha visto”.

I poliziotti intervenuti, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno identificato per un per un cittadino italiano 38enne a carico del quale pendeva una denuncia di scomparsa sporta dalla sorella in data 20 novembre

L’uomo, che si presentava in buone condizioni di salute, ha dichiarato agli agenti della Polizia di Stato di essersi volontariamente allontanato da casa per cercare lavoro a Nord. Al termine dell’attività di identificazione, lo stesso ‘uomo è stato messo in contatto con la sorella.