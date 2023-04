Russo (FdI): “Il Ministero della Cultura patrocinerà le celebrazioni del centenario del Berzieri”

<<Sono lieta di poter dire che oggi mi è stato inoltrato personalmente dalla Segreteria del Ministro Gennaro Sangiuliano il protocollo a firma del Capo di Gabinetto con cui concede il patrocinio del Ministero della Cultura alle celebrazioni del centenario del nostro Berzieri – lo annuncia in una nota la deputata di Fratelli d’Italia on. Gaetana Russo – Mesi fa il Sindaco mi aveva chiesto di intercedere personalmente affinchè l’iniziativa “Galileo Chini. Oro e Oriente. Alchimie decorative per le più belle terme del mondo”, prevista dal 26 maggio al 24 settembre di quest’anno, in occasione del centenario dello Stabilimento, potesse avvantaggiarsi del pregio del patrocinio ministeriale, conferendo, semmai fosse necessario un lustro ulteriore al nostro bellissimo monumento. Richiesta questa che non potevo che sostenere. Dopo mesi di solleciti e confronti con la Commissione Cultura alla Camera e la segreteria del Ministero, sono contenta di poter annunciare il buon esito dell’iniziativa, con l’augurio personale del successo dell’evento da parte del capo di Gabinetto del Ministro.

Come notiziato al Sindaco, ho chiesto alla segreteria del Ministro, da ultimo anche nella giornata odierna in occasione del voto alla Camera sullo scostamento del Def, che mi ha impedito di poter prendere parte alle nostre celebrazioni patronali, di poter avere il ministro Sangiuliano di persona, a Salsomaggiore, all’inaugurazione dei festeggiamenti del centenario. Mi auguro, fermi gli impegni istituzionali del Ministro che sono all’evidenza di tutti, così come è stato per il Ministro del Turismo Santanchè la settimana scorsa, di poter ospitare nella nostra città un membro di tale levatura del Governo Meloni, come il Ministro Sangiuliano, restituendo finalmente luce alla bellezza del nostro territorio>>