l leader della Lega Matteo Salvini fa tappa a Parma.

Il segretario del Carroccio incontrerà i militanti e cittadini giovedì 1 settembre alle 21 al ristorante “Il Rigoletto” (Strada delle Anime 2, Fontevivo) nel corso di un appuntamento conviviale in cui si discuteranno le proposte per aiutare l’Italia a crescere e superare il momento di crisi. Al centro del dibattito imprese, famiglie, sicurezza, autonomia, flat tax, pace fiscale e quota 41.

Per info e prenotazioni: 347 884 6602