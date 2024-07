Si è riunito il gruppo di coordinamento in materia di promozione della salute in città

Si è riunito oggi il gruppo di coordinamento previsto dal protocollo di intesa in materia di promozione della salute in città.

I soggetti sottoscrittori sono: Comune di Parma, Azienda U.S.L. di Parma, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Università di Parma, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Parma, Ordine delle professioni infermieristiche di Parma, Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma, Ordine dei Fisioterapisti, Ordine della professione di Ostetrica interprovinciale di Parma e Piacenza e Ordine degli psicologi della Regione Emilia-Romagna.

Il protocollo sancisce l’impegno ad avviare e proseguire azioni, progetti, collaborazioni che si ispirano a promuovere la salute come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività attraverso il miglioramento degli aspetti socio sanitari, mettendo in atto politiche per la tutela ed il miglioramento della salute stessa. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni emergenti in questo ambito, attraverso sinergie tra istituzioni, cittadini e professionisti.

Il protocollo infatti si inserisce nella strategia volta a rafforzare e sviluppare ulteriormente una rete di servizi e di opportunità a favore delle persone. La volontà degli enti promotori è di agire insieme per contribuire a diffondere tra i cittadini un quadro di valori e principi guida in merito alla salute, al benessere, alla prevenzione di malattie croniche, a uno stile di vita sano ed attivo in tutte le età e alla partecipazione alla vita della comunità.

Il gruppo di coordinamento elaborerà ed attuerà progetti ed azioni volte a favorire la salute e prevenire le malattie, coinvolgendo tutti i soggetti del territorio e portando la prevenzione nei quartieri.