Sorpreso mentre dà cocaina a un “cliente” in via Trento: 29enne arrestato

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di ieri ha effettuato per tutto il pomeriggio specifici servizi di controllo del territorio in zona San Leonardo e centro cittadino, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, di personale della Squadra Mobile nonché di un equipaggio del Nucleo Commercio della Polizia Locale.

Detti servizi coordinati da un ispettore della Questura e finalizzati anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e più in generale del crimine diffuso, hanno portato all’arresto di una persona per detenzione ai fini di spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La capillare attività di controllo, ha consentito di identificare nel corso del servizio 44 persone e 15 veicoli.

Nel corso del servizio, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine hanno prestato ausilio al personale della sezione Antidroga della Squadra Mobile, impegnato in un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Via Trento e San Leonardo, a seguito delle numerose segnalazioni di spaccio pervenute in Questura.

L’attività di Polizia consentiva di osservare un uomo di colore fermo sulla strada, che dopo aver conversato con un soggetto che si era appena avvicinato, estraeva un piccolo oggetto dalla bocca, compatibile con una dose di sostanza stupefacente e glielo consegnava in cambio di alcune banconote. Il presunto acquirente poi si allontanava in direzione stazione ferroviaria, dove veniva fermato dai poliziotti che avevano assistito allo scambio.

Il fermato, identificato per un cittadino italiano 45enne, consegnava l’involucro contenente sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina, ammettendo di averla appena acquistata da un soggetto di colore. I poliziotti effettuato il riscontro, procedevano poi a fermare e controllare l’autore della cessione tenuto costantemente sotto controllo da altro personale.

L’uomo, identificato per un cittadino nigeriano 29enne, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di banconote di piccolo taglio per un ammontare complessivo di 80 euro.

Alla luce dei fatti il soggetto veniva accompagnato in Questura per essere sottoposto agli accertamenti di rito.

Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dal personale della Polizia Scientifica veniva compiutamente identificato per un 29enne con precedenti di polizia per stupefacenti, per resistenza a P.U. , in Italia senza fissa dimora, privo di permesso di soggiorno e destinatario di un’espulsione amministrativa con conseguente ordine del Questore di Parma di abbandonare il territorio nazionale.

Al termine degli accertamenti, il soggetto veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’A.G., veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

La sostanza stupefacente e il denaro rivenuti venivano sottoposti a sequestro, mentre il 45enne italiano veniva segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

All’esito del dibattimento, verranno attuate le procedure per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Questura di Parma