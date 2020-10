Sospeso dai servizi operativi il poliziotto che ha dato un calcio al manifestante

La questura di Parma prende posizione in merito alle immagini di un video che circola in Rete di un poliziotto che ieri sera dava un calcio a una persona a terra durante la manifestazione contro il DPCM anti-covid:

“In riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto ieri sera in Piazza Garibaldi, sono stati già avviati opportuni accertamenti. Il dipendente autore delle condotte è stato compiutamente identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili previa immediata assegnazione a servizi non operativi.”