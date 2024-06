Spostato nell’Auditorium del Carmine il concerto “America – A Jazz Songbook”

Si terrà nell’Auditorium del Carmine anziché in piazzale San Francesco il concerto in programma oggi, lunedì 24 giugno alle 21.15 dal titolo “AMERICA – A JAZZ SONGBOOK”. L’evento organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, a cura di Alberto Tacchini, è inserito nel cartellone coordinato dal Comune di Parma – Casa della Musica per la Festa Europea della Musica 2024.

Il Jazz Ensemble del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma interpreterà musiche di Miles Davis, Charles Mingus, Antônio Carlos Jobim, Walter Donaldson, Wes Montgomery. In scena Anna Maghenzani (voce), Gabriele Merli, Nicolò Cantini, Niccolò Omodeo (saxofoni), Vito Lorenzoni (saxofono tenore e flauto), Raul Guerriero, Manuel Capitanio (chitarre), Alberto Leoni (pianoforte e tastiere), Alex Lusardi (basso elettrico e contrabbasso), Francesco Paganuzzi (batteria). Orchestrazione e direzione a cura di Alberto Tacchini.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.