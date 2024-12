Tep: consegnate le medaglie d’oro ai dipendenti in servizio da 25 anni

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro, premio per i dipendenti di Tel giunti al traguardo dei 25 anni di anzianità di servizio (o andati in pensione in corso d’anno prima di aver maturato i 25 anni). Sono 4 in tutto i premiati che hanno ricevuto la medaglia d’oro celebrativa dal presidente Roberto Prada, insieme a Michele Guerra, sindaco di Parma e ad Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma. Due delle persone che ricevono la medaglia d’oro sono dipendenti assunti nel 1999 e tutt’ora in servizio: Federico Ceragioli e Maria Federica Mazzotti.

I rimanenti due sono ex dipendenti che nel corso dell’anno appena trascorso hanno maturato i requisiti per la pensione e che, pur non avendo ancora raggiunto i 25 anni di servizio, ricevono la medaglia d’oro in segno di ringraziamento da parte di Te per il tempo e l’impegno dedicato all’azienda: Mauro Decaroli e Giuliano Guareschi (non presente alla cerimonia per malattia).