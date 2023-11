Un dicembre di incontri pubblici con il Gruppo Consiliare del PD: il 2 dicembre “La città vivibile”

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Parma organizza tre eventi aperti a tutti per presentare il lavoro svolto in Consiglio comunale e i progetti in corso, in un confronto aperto con i cittadini.

Il primo incontro, “La città vivibile”, si terrà sabato 2 dicembre, alle 10.00, presso il Circolo PD Oltretorrente, in via della Costituente 39.

Seguiranno “La città sostenibile” che si svolgerà presso la Sala Civica Bizzozero giovedì 7 dicembre, sempre alle 17.30, e “La città che evolve”, giovedì 21 dicembre alle ore 16 presso la sala incontri di Via Ugoleto, a San Lazzaro.

Saranno l’occasione per coinvolgere attivamente le persone sulle tematiche più importanti della vita cittadina: dalla vivibilità, sotto il profilo sociale così come della qualità e fruizione degli spazi pubblici, alla sostenibilità come elemento fondamentale e trasversale delle scelte amministrative, fino all’evoluzione della città dal punto di vista urbanistico ed economico, con uno sguardo alla situazione presente così come al futuro da costruire insieme.

Oltre a questi incontri è in programma, venerdì 15 dicembre alle 17,30, presso la sala convegni dell’Assistenza Pubblica, in via Gorizia, un convegno dedicato al lavoro nel settore logistico, per analizzare, con l’aiuto di esperti, le problematiche presenti e individuare linee di impegno rispetto a un ambito complesso e in continuo cambiamento dell’attuale economia.

Un dicembre quindi ricco di appuntamenti per il Partito Democratico, finalizzati a creare occasioni di dialogo e ascolto con i cittadini e di approfondimento su temi di particolare rilevanza.