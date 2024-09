Unione Pedemontana, contributo per gli affitti: pubblicato il bando

Pubblicato l’avviso per ottenere un sostegno economico per il pagamento del canone di locazione. Domande online dal 19 settembre al 15 ottobre

Da giovedì 19 settembre 2024, i cittadini che vivono nei comuni del Distretto Sud Est, quindi anche in quelli dell’Unione Pedemontana Parmense, potranno presentare la domanda per ottenere il contributo affitti.

Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Parma, ha infatti pubblicato il “Bando affitto 2024”, che garantisce un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione, con fondi regionali che, per il Distretto Sud Est, vengono assegnati attraverso l’Unione Montana Appennino Parma Est.

Il requisito minimo per poter presentare la domanda è un ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.000 euro.

Per conoscere gli altri requisiti, si può consultare il bando, sul sito www.unionepedemontana.pr.it. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale regionale, raggiungibile sempre attraverso il sito dell’Unione Pedemontana, a partire dalle ore 12 di giovedì 19 settembre e fino alle ore 12 di martedì 15 ottobre 2024.

Per accedere alla compilazione della domanda, è necessario essere in possesso di un’identità elettronica SPID, CIE o CNS.

Chi non possiede una identità elettronica o avesse difficoltà a presentare direttamente la domanda può rivolgersi agli sportelli ACER presenti nei Comuni del Distretto, o direttamente agli uffici ACER di Parma.