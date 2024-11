Venezia – Parma 1-2. Decide Bonny

Il Parma ritrova una vittoria pesante in casa del Venezia.

Una vittoria arrivata in rimonta: dopo l’iniziale vantaggio di Nicolussi Caviglia (5′), prima Valeri indovina il mancino da fuori area che si infila all’angolino alla sinistra di Stankovic, poi Bonny (subentrato nel corso della ripresa) capitalizza al meglio un contropiede orchestrato da Sohm. Lo svizzero serve Man che entra in area, calcia a giro di sinistro, Stankovic para ma non trattiene e Bonny in tap in sigla il definitivo 2-1.I gialloblu salgono a 12 punti e, dopo la sosta, affronteranno in casa l’Atalanta sabato 23 novembre alle 20.45. (foto: parmacalcio1913.com)

VENEZIA-PARMA 1-2Marcatori: 5’ Nicolussi Caviglia, 17’ Valeri, 68’ Bonny

VENEZIA (3–5-2)Stankovic; Idzes, Svoboda, Candela (85’ Carboni); Ellertsson (46’ Zampano), Duncan (64’ Andersen), Nicolussi Caviglia (73’ Yeboah), Busio, Haps (85’ Gytkjaer); Pohjanpalo, Oristanio. A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Altare, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Sverko, Raimondo, El Haddad, Doumbia.Allenatore: Eusebio Di Francesco

PARMA (4-2-3-1)Suzuki; Hainaut, Leoni (65’ Balogh), Delprato Valeri; Sohm, Keita (65’ Estévez); Mihaila (64’ Bonny), Man (73’ Coulibaly), Benedyczak (46’ Charpentier); Cancellieri. A disposizione: Chichizola, Corvi, Charpentier, Almqvist, Camara, Haj, Di Chiara.Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Daniele Chiffi di PadovaAssistenti: Alessandro Lo Cicero, Federico VottaQuarto Uomo: Valerio CrezziniVAR: Marco Serra AVAR: Davide MassaAmmoniti: Cancellieri, Andersen, CharpentierAngoli: 5-6Recupero: 1’ pt; 4’ st