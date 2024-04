Vivicittà 2024, un incontro in Municipio aspettando la corsa di domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile la corsa Vivicittà tornerà a Parma, nel cuore pulsante della città, con un percorso di 10km, che si snoderà tra il Parco Ducale e le vie del centro storico.

In vista dell’appuntamento l’assessore allo Sport Marco Bosi, insieme al delegato allo Sport Davide Antonelli, ha ricevuto in Municipio Giovanni Dall’Ovo, vice presidente UISP Parma, e Fabrizio Foglia, responsabile organizzativo Vivicittà Parma.

La 40a edizione di Vivicittà, promossa dal Comitato Territoriale Uisp Parma APS e dal Comune di Parma, rappresenta una occasione adatta a tutti per riappropriarsi, attraverso lo sport e lo stare insieme, di spazi troppo spesso occupati da mezzi meccanizzati e automobili.

Il motto di Vivicittà 2024 è infatti “movimenti sostenibili”, un invito a vivere sostenibilmente ogni aspetto della vita, dalle attività quotidiane allo sport.

La mattinata di domenica 14 aprile prevede una corsa su strada di 10km: 2 giri da 5km con partenza alle 9.30 dalla grande piazza del Parco Ducale, di fronte al Palazzo sede del Comando dei Carabinieri.

Si percorreranno ponte Verdi, i viali Mariotti e Toscanini, fino al ponte Caprazucca, passando da piazzale Rondani, via Bixio e piazzale Corridoni, per arrivare in via D’Azeglio sino a piazzale Santa Croce e rientrare nel parco Ducale, fino all’arrivo davanti al Palazzo Ducale.

In coda alla gara competitiva, valida anche come prova del Circuito Provinciale Corse su Strada e del Circuito UISP Parma for Running, ci sarà la camminata ludico-sportiva.

Due i percorsi studiati per fare in modo che tutte e tutti possano scegliere di essere parte di Vivicittà Parma: un percorso di 7km, pronto per chiunque vorrà godersi una domenica mattina in movimento tra il greto della Parma e le vie del centro storico, e un percorso adattato da 3,6km, studiato e realizzato insieme ad ANMIC Parma, per consentire una facile partecipazione anche alle persone con deficit motori o che vorranno partecipare a Vivicittà in carrozzina.

A questo quadro di attività più prettamente sportive si aggiunge anche un lato storico-culturale con “Tracce di natura in città“, una camminata naturalistica con guida GAE, riservata a 25 persone, con prenotazione tramite la segreteria UISP Parma (e-mail a segreteria@uispparma.it o telefonando al numero 0521-707411).

Vivicittà 2024 è promossa dal Comitato Territoriale Uisp Parma APS e dal Comune di Parma. Sponsor nazionale: Marsh. Media Partner: Gazzetta di Parma. Sponsor Tecnici: Conad, Iren S.p.A., Errea Sport, Autofficina 2000.