“Sportivamente – La cultura fatta con i muscoli” torna a Busseto

E’ alle porte anche quest’anno “Sportivamente – La cultura fatta con i muscoli”, fortunata manifestazione sportivo-letteraria giunta alla settima edizione che si tiene a Busseto (Parma), organizzata dall’ A.S.D. Full Monty Football Club e che verrà presentata sabato 24 febbraio, ore 18,00 in Villa Pallavicino già sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi. Nell’occasione, come spiega il presidente Luciano Solari, si concretizza finalmente uno dei desideri da sempre al centro dell’attenzione dei promotori: “Raccontare autentiche icone del mondo sportivo attraverso gli occhi di coloro che oggi portano con orgoglio un cognome tanto prestigioso: i loro figli”.

Riuscendo pienamente nell’intento prefissato, il calendario dell’evento quest’anno prevede, nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale “Giuseppe Verdi” di Villa Pallavicino:

– sabato 3 marzo 2018 (ore 21) la presentazione del libro “Mio padre è stato anche Beppe Viola” di Marina Viola; a condurre la serata sarà Giorgio Terruzzi, giornalista e scrittore.

– sabato 24 marzo 2018 (ore 21) la presentazione del libro “Gino Bartali, mio papà” di Andrea Bartali, presentato dalla nipote di Gino, Gioia Bartali;

– sabato 14 aprile 2018 (ore 21) la presentazione del libro “Un’altra storia di Fausto Coppi- lettere di un figlio a suo padre” alla presenza dell’autore, Faustino Coppi.

Non mancherà nemmeno quest’anno l’evento tatrale: infatti, in cartellone al Teatro “Giuseppe Verdi”, sabato 5 maggio (ore 21) andrà in scena “Quelli che… La vita l’è bela – il mondo di Beppe e di altre persone difettose”, commedia interpretata da Giorgio Comaschi e Alessandro Pilloni.

A conclusione della kermesse, sempre al Teatro “Giuseppe Verdi” (ore 21), sabato 19 maggio si terrà la premiazione dei vincitori del Concorso Letterario riservato agli studenti di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Busseto, sul tema “I figli raccontano i loro padri * (sportivi) madre, fratello, o….“

Come ha dichiarato Giancarlo Contini, sindaco di Busseto (amministrazione che tradizionalmente patrocina la manifestazione), si tratta di un insieme di incontri che “Profumano di Italia vera, virtù che traspaiono dai luminosi titoli delle manifestazioni in pista quest’anno, scelti dalla Full Monty con grande accuratezza”.

Per ogni ulteriore informazione:

– Luciano Solari – fullmontyfc@virgilio.it – cell. +39 338 5327433

– Tiziano Marelli – tizianomarelli@hotmail.com – cell. +39 347 4249355