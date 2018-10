Evento teatrale benefico a favore della Pubblica al Pezzani

Domenica 14 ottobre, alle 17.30, al Nuovo Teatro Pezzani in Borgo San Domenico 7 è in programma la rappresentazione della commedia «Un matrimonio…o qualcosa di simile» – di Andrea Zilioli con la regia di Ambrué».

L’evento è promosso dall’associazione onlus «Tommy nel Cuore» in collaborazione con l’associazione di promozione sociale «Lupus in Fabula».

Il ricavato servirà per l’acquisto di un mezzo di soccorso che, tramite l’associazione onlus «Tommy nel Cuore», sarà devoluto all’Assistenza Pubblica di Parma che porterà, ovviamente, il nome del piccolo Tommy. Sul palco si esibiranno gli attori della compagnia «Lupus in Fabula»: Carmine Barbato, Alfredo Biondolillo, Piero Corona, Antonio Giordano, Alessandra Guareschi, Guido Marcheselli, Antonella Marfella, Nicoletta Pierotti, Andrea Zilioli, Lucrezia Zoja, Beatrice Zilioli, Daniela Paini.

E’ una commedia leggera, molto dinamica e divertente, adatta ad un pubblico di qualsiasi età e cultura. Il tema basilare è l’avidità, sottolineata dal contrasto tra chi ha tanto e non vi da peso, chi si interessa solamente dei propri vizi e chi invece, accecato dal denaro, non esita a calpestare gli affetti della famiglia. Alcuni personaggi sono talmente surreali…da risultare persino credibili. Tuttavia nelle pieghe della comicità appare via via sempre più chiaro il tema di fondo: Che rapporto c’è tra ricchezza e felicità? Siamo più portati a dare valore a quello cha abbiamo o a disperarci per quello che non abbiamo? Guardandoci attorno sembra che l’unità di misura assoluta per la felicità sia il denaro ma… sarà proprio così? Insomma: è felice chi è ricco o è ricco chi è felice?

«E’ un vero onore per noi collaborare con l’associazione onlus “Tommy nel cuore” e tenere vivo, nel contempo, il ricordo del piccolo Tommy – sottolinea Luca Bellingeri, presidente dell’Assistenza Pubblica -: il nostro obiettivo comune è quello di raccogliere fondi necessari per l’acquisto di un mezzo di soccorso che potrà essere utile anche per i bambini, in linea con i principi che porta avanti da tanti anni il sodalizio guidato con tanto amore da Paola Pellinghelli». Per la prevendita dei biglietti: contattare Nicoletta (347/0438470), scrivere una mail a sassicristina@tiscali.it oppure ci si potrà recare direttamente nella sede della Pubblica Assistenza (in viale Gorizia 2/a) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Posto unico: dieci euro.