Sabato un pullman della Lega parte da Parma per la manifestazione di Roma

Anche da Parma partiranno alcuni pullman in direzione Roma per la manifestazione “Prima gli Italiani” convocata dal leader della Lega Matteo Salvini per sabato 8 dicembre in Piazza del Popolo.

“Sarà una grande manifestazione di popolo – spiega Laura Cavandoli parlamentare parmigiana del Carroccio – ma anche una festa e l’occasione per raccontare ai cittadini i risultati dei primi sei mesi di lavoro al Governo del Paese. Dalla Sicurezza alle prime applicazioni della Flat tax, in questi mesi abbiamo fatto tantissime cose e proseguiremo. Gli ostacoli al cambiamento in questo Paese sono tanti, per questo abbiano bisogno di tutto l’appoggio di chi vuole cambiare l’Italia.”

“La Lega e il Governo hanno un grande sostegno nel Paese – aggiunge il senatore Maurizio Campari – dobbiamo dimostrarlo anche sabato con una piazza gremita a sostegno di ciò che di buono abbiamo fatto finora e che continueremo a fare nei prossimi mesi. Soprattutto oggi dobbiamo dimostrare ai burocrati di Bruxelles e ai loro sostenitori di casa nostra, che l’Italia rispetta tutti, ma non si farà più mettere i piedi in testa da nessuno. Piazza del Popolo sabato dirà con forza che il cambiamento non si ferma più. Per questo invitiamo tutti i parmigiani che vogliono cambiare il Paese a venire con noi a Roma.”

I leghisti di Parma viaggeranno per lo più in pullman alcuni dei quali sono già completi, altri sono in via di completamento.

I mezzi partiranno alle 04.00 di sabato 8 dicembre da Pontetaro (Piazza Alpini d’Italia) con ritorno previsto in serata.

Ci si può iscrivere entro giovedì 6 dicembre chiamando il 3332794213 o scrivendo a parma@leganord.info

Per chi invece viaggerà con mezzi propri, l’appuntamento è per sabato 8 dicembre alle 11,00 in Piazza sdel Popolo a Roma.