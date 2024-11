165 kg di clementine contro la violenza sulle donne, Confagricoltura dona 800 euro alla Casa delle Donne

In occasione delle manifestazioni per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” un banchetto a cura di Confagricoltura Donna Parma è stato allestito in una delle piazze centrali della città per la vendita benefica delle clementine antiviolenza.

In totale sono state distribuite dalle volontarie parmigiane ben 165 kg di clementine dell’azienda calabrese Minisci, 42 dei quali sono stati simbolicamente donati da Confagricoltura Parma a tutte le dipendenti.

L’intero ricavato dell’iniziativa – oltre 800 euro – è stato donato alla Casa delle Donne di Parma, associazione impegnata nel contrastare qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, garantendo aiuto a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.

L’iniziativa delle clementine è giunta alla dodicesima edizione a livello regionale, è promossa insieme a Soroptimist International Italia, in partnership con Fidapa ed ha l’obiettivo di raccogliere fondi per i centri antiviolenza. Chiunque ha potuto contribuire, con un piccolo gesto di solidarietà, portando a casa una confezione dell’agrume simbolo dell’antiviolenza.

“La vendita delle clementine – spiega Tiziana Sfriso, presidente di Confagricoltura Donna Parma – si è tenuta anche in tante altre piazze d’Italia per ricordare il macabro omicidio di Fabiana Luzzi, giovane donna di Corigliano Calabro bruciata viva dal fidanzato nell’estate del 2013 in un agrumeto della cittadina ionica”.

“Occorre puntare sulla prevenzione, per questo va sostenuta e rafforzata l’attività dei centri antiviolenza, in particolare il servizio di ascolto e assistenza affinché – spiega Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna Emilia Romagna – le donne vittime di violenza possano cogliere i primi segnali di un amore malato”.

Al banchetto di Parma hanno partecipato anche il presidente di Confagricoltura Parma Roberto Gelfi ed il direttore Eugenio Zedda.

Presenti anche le volontarie della Casa delle Donne di Parma Rossella Reverberi e Lorenza Pongolini.



“Partecipare ad iniziative come queste – sottolinea Pongolini – è importante perché è un’occasione per farci conoscere dalle donne. Spesso servono parole, sorrisi, abbracci in un mondo in cui le relazioni umane sono sempre più carenti”.



La prossima iniziativa benefica di Confagricoltura Donna Parma si terrà mercoledì 4 dicembre alle 18.30 al Bistrot Corale Verdi di vicolo Asdente 9 a Parma. “In quell’occasione – spiega Sfriso – ci saranno anche la presidente regionale Diana Bortoli e la presidente nazionale Alessandra Oddi Baglioni e sarà presentato il libro ‘Le grandi chef in una ricetta’, promosso da Confagricoltura Donna. Inoltre proporremo anche una riffa benefica di Confagricoltura Donna Parma. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a favore della Onlus ‘Vite senza paura’, presieduta da Maria Grazia Cucinotta”.



Nel corso dell’iniziativa (per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail a eventi@confagricolturaparma.it) saranno serviti prodotti realizzati nelle aziende agricole socie di Confagricoltura Donna Parma. Costo dell’aperitivo 20 euro da pagare in loco.