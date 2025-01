542 mila euro per il rifacimento di strade e marciapiedi a Monticelli e Basilicagoiano

L’amministrazione comunale di Montechiarugolo ha deliberato due investimenti per un importo complessivo di 542 mila euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e del manto stradale in alcune vie di Monticelli, ovvero via Bach, via Mozart e via Wagner, e di Basilicagoiano, nello specifico via Caduti di Cefalonia e via Partigiani d’Italia.

“Entrambi gli interventi, di priorità massima, sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 – spiega il sindaco Daniele Friggeri –. Lo scopo principale è quello di mettere in sicurezza strade e marciapiedi, oltre che di riqualificarli dal punto di vista funzionale e del decoro”.

Nello specifico, l’importo è di 226 mila euro per gli interventi sul manto stradale e i percorsi pedonali del cosiddetto “quartiere dei musicisti” a Monticelli, e di 316 mila euro per i marciapiedi di Basilicagoiano, interamente finanziati al capitolo per la manutenzione straordinaria e viabilità del bilancio di previsione in corso, attraverso oneri di urbanizzazione.

“Il quartiere dei musicisti è di grandi dimensioni e questo è solo il primo di una serie di interventi previsti, nonché il più urgente visto il degrado avanzato del manto stradale – spiega il sindaco -. Per quando riguarda Basilicagoiano, si tratta di vie d’accesso al plesso scolastico della frazione, quindi l’opera rappresenta un tassello importante della messa in sicurezza e del rinnovo dei percorsi ciclopedonali. In queste stesse vie sono in corso di programmazione anche i lavori di Ireti per il rifacimento dei sottoservizi”.

“Dopo gli interventi a La Fratta e in via IV Ottobre – gli fa eco l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Schianchi – , continuiamo a lavorare anche sui quartieri meno recenti del Comune di Montechiarugolo, quelli che con il tempo necessitano di riqualificazione. A Basilicagoiano, in particolare, si tratta di un intervento importante perché interesserà i marciapiedi di vie di accesso alla scuola -. Un passo alla volta, l’obiettivo è arrivare a sistemare il nostro patrimonio stradale in ogni frazione”.